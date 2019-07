La "Gata" Fernández renovó y dijo que sueña con "jugar en el nuevo estadio"

El delantero Gastón Fernández firmó ayer la renovación de su contrato por un año con Estudiantes de La Plata y explicó que "siempre es un motivo de felicidad continuar en el club" que tanto quiere, al tiempo que sueña "con jugar en el nuevo estadio".

"Sueño con entrar a la cancha, porque será un momento histórico para el club y para la gente que lo va a vivir de una manera increíble", aseguró la "Gata" al referirse al renovado estadio de Estudiantes de La Plata, que se reinaugurará este año.

"Tengo ganas de disfrutar esta etapa de mi carrera, a partir de ahora es año a año, mes a mes. Este es un momento especial para mí y para toda mi familia y espero poder darle una alegría a la gente que me acompañó tanto con su aliento para que continuara en estos días", agregó.

Más adelante contó que "está todo muy claro desde el día que hablé con Gabriel (Milito) sobre lo que pretendía, tengo ganas de ser dirigido por él, porque nos hará muy bien a todos, y además fue importante para mi poder charlar con Agustín (Alayes) y con Sebastián (Verón), porque pudimos aclarar algunos temas, que no eran graves y que son de la relación diaria. Ojalá pueda ayudar desde mi lugar".

Sobre el momento futbolístico, el atacante manifestó que "hay que empezar a pensar que Estudiantes va a volver a ser el equipo competitivo que siempre fue. A partir del anuncio de la inauguración del estadio, el club tuvo la posibilidad de enfocarse un poco más en lo futbolístico y llegaron jugadores muy importantes, y tal vez se sume alguno más".

"El equipo mostró una imagen diferente y hoy estamos reforzando mucho todo ese potencial. Confiamos en que podemos hacer un buen torneo sin tener que estar mirando otras cuestiones. Hemos mostrado al final del torneo pasado un crecimiento como equipo, más allá de de que los resultados no fueron del todo buenos", finalizó el delantero.