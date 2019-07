"Cuando se llega a una final no queda otra que ganarla", remarcó Ricardo Gareca

El argentino Ricardo Gareca, entrenador de Perú, reconoció que "una vez que se llega a una final, lo único que queda es ganarla", en referencia a la instancia que alcanzaron sus dirigidos al vencer por 3 a 0 a Chile que los llevó a definir la Copa América el próximo domingo ante el local, Brasil.

"Le quiero dedicar esto a Juan Carlos Oblitas (director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol), porque siempre está al lado nuestro", comenzó diciendo Gareca en las entrañas de Arena do Gremio, de Porto Alegre, en la rueda de prensa posterior al encuentro ante los chilenos.

Ojalá que podamos hacer un buen papel, porque la mentalidad que tenemos es la de imponernos. Ricardo Gareca. DT de Perú

La referencia tuvo que ver con el hecho de que Oblitas, quien fuera uno de los más destacados delanteros de la historia del fútbol peruano, sufrió este miércoles la pérdida de una tía que fue en su vida como una "madre postiza", mientras él se encontraba acompañando a la delegación de su país.

"No puedo decir que este fue el mejor partido en estos cuatro años de gestión, porque también hemos realizado otros buenos partidos. Lo que sí es cierto que en este torneo tuvimos que atravesar momentos duros y por eso llegamos a la final por méritos propios, ya que nos tocó ser goleados 5-0 por Brasil, nuestro próximo rival, y eso siempre provoca un fuerte golpe en cualquier equipo", apuntó.

"Después, cuando uno llega a la final quiere ganarla, más allá de la dificultad que significa enfrentar a Brasil, una de las mejores selecciones del mundo, y en su propia casa. Ojalá que podamos hacer un buen papel, porque la mentalidad que tenemos es la de imponernos en esta próxima instancia, porque no cabe otra cosa", enfatizó.

El "Tigre", que estuvo más de un mes esperando el llamado que nunca llegó de parte de AFA antes de renovar con Perú, al que llevó a la final de una Copa América después de 44 años y anteriormente lo había hecho a un Mundial, el de Rusia, después de 36, afirmó que está "plenamente confiado" en sus jugadores, "pero siempre trabajando en mejorar las cosas permanentemente, algo que también hacen todas las selecciones".

"Lo que pasa es que uno juega un partido o dos y recién vuelve a hacerlo tres o cuatro meses después, por lo que hay que refrescar conceptos, repasar y corregir cada vez, pensando siempre en lo mejor para Perú. Pero ahora solamente nos queda pensar en la final, y por suerte no tenemos problemas de lesiones, así que iremos con todo para poder ganarla", remarcó.