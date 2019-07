Después de la semifinal, Dani Alves le agradeció a Messi por ser parte de su vida

El lateral derecho brasileño Dani Alves le agradeció a Lionel Messi, ex compañero en Barcelona, por ser "parte" de su vida y por ayudarlo a llevar la "comida" a su casa tras la semifinal del pasado martes en la que su seleccionado eliminó al de su "amigo" por la Copa América.

"Gracias por ser parte de mi vida y siempre es un gran honor tenerte cerca de mi hermano nuevamente, aunque estemos separados por una camiseta, ¡estamos conectados por nuestras esencias! Mi respeto", escribió Alves en su cuenta oficial de Instagram junto con una foto en las que se los ve abrazados al principio del partido en Belo Horizonte.

"La grandeza de las personas no sólo se mide por lo que representan en sus países o los sentimientos que despiertan con su profesión. Muchas veces, se trata de lo que está detrás de todo", refirió el jugador de París Saint Germain en su texto.

Alvez compartió plantel con Messi en Barcelona entre 2008 y 2016, cuando se fue al fútbol italiano para vestir la camiseta de Juventus. En el club catalán alzó seis Ligas de España, cuatro Copas del Rey, cuatro Supercopas españolas, tres Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

Además, el ex Juventus de Italia reconoció en la red social: "El fútbol muchas veces se trata sobre ganar, muchas veces sobre perder. Sin embargo, nunca dejará de existir el afecto, el cariño, el respeto, la admiración y la conexión con quienes te ayudaron a traer comida a casa, a mi casa... Nunca dejará de existir gratitud con aquellos que te ayudaron a poner tu nombre en la historia del fútbol".

La publicación alcanzó casi un millón y medio de "me gusta" y tuvo más de 18 mil comentarios entre los diferentes usuarios de la red social Instagram.