Sarmiento sigue de pretemporada

El plantel profesional de Sarmiento continúa trabajando en la pretemporada que le permitirá llegar de la mejor manera al Campeonato de la B Nacional 2019/2020.

Ayer, bajo las órdenes del entrenador Iván Delfino, el grupo de futbolistas se entrenó en doble turno con la presencia del delantero Fernando Núñez y el mediocampista Francisco Molina, quienes por ahora son los dos únicas incorporaciones.

En cuanto a Molina, el volante zurdo firmó su contrato el miércoles y ayer se sumó a los entrenamientos. El jugador, proveniente de Alvarado de Mar del Plata, ascendió en la última temporada desde el Federal A a la segunda categoría del fútbol nacional en la polémica final contra San Jorge de Tucumán, que no terminó por protesta de los rivales ante el mal arbitraje del juez santafesino Adrián Franklin.

La llegada de Molina es la segunda incorporación oficial en el Verde, ya que previamente había concretado su arribo el delantero Fernando Núñez.

Con respecto a los refuerzos, el tercero en llegar sería el volante Claudio Pombo quien por estas horas estaría firmando su vínculo con la institución de nuestra ciudad. Al mismo tiempo, la dirigencia del Verde tendría en la mira al ex delantero de River Plate Lucas Pugh, de reciente paso por UiTM FC de Malasia y Coras de Nayarit en México.

Mientras tanto, los jugadores que siguen trabajando con la puesta a punto son los arqueros Manuel Vicentini, Facundo Daffonchio, Lautaro Amade y Pablo Fernández; los defensores Yamil Garnier, Martín García, Wilfredo Olivera, Ariel Kippes, Facundo Castet, Juan Antonini, Bruno Rodríguez, Braian Salvareschi y Lucas Landa; los volantes Franco Leys, Ariel Cólzera , Sergio Quiroga, Juan Caviglia, Fermín Antonini, Agustín Lezcano y Molina; y los delanteros Benjamín Borasi, Julián Brea, Santiago Rosa, Joaquín Vivani, Maximiliano Fornari, Gianfranco Ottaviani y Núñez.

Son bajas confirmadas: Nicolás Orsini, Leonardo Villalba, Nicolás Castro, Iván Etevenaux Iván, Guillermo Farré, Matías Garrido, Nicolás Miracco, Sanabria Gabriel, Sebastian Penco, Guillermo Sotelo y Ariel Kippes.

Según el cronograma de trabajo, el plantel trabajará hoy también en doble turno, a las 9 y a las 16.30; y mañana cerrará la semana con un ensayo de fútbol previsto para las 9, en el Estadio "Eva Perón". Por el momento no hay amistosos confirmados.