Sarmiento: siguen las tratativas por más refuerzos

Luego que la dirigencia de Sarmiento de Junín cerrara las contrataciones del volante Claudio Pombo y del delantero Fernando Núñez para la próxima temporada de la Primera “B” Nacional, se sigue trabajando en la búsqueda de refuerzos, mientras el plantel sigue con los trabajos de pretemporada.

En el caso de Pombo, con escasa participación en Atlético Tucumán en el último semestre, pasó la revisión médica y ya se entrenó con sus compañeros.

"Vengo con buenas expectativas desde Atlético Tucumán que no fue lo esperado. Estuve jugando en Reserva, sumando minutos y ahora necesito volver a tener competencia, sentirme importante, pelear algo y ojalá se nos dé este año", apuntó el volante de 25 años surgido de Central Entrerriano de Gualeguaychú.

El delantero Núñez, en tanto, de 23 años, jugó en la última temporada en Godoy Cruz de Mendoza y tras su presentación como jugador del “verde“, comentó:

"Apenas mi representante me contó que había una posibilidad de venir a Sarmiento no lo dudé ni un minuto, le dije que sí y arrancamos para adelante”.

En otro orden, el entrenador, Iván Delfino tiene en la mira al ex delantero de River Plate Lucas Pugh, de reciente paso por UiTM FC de Malasia y Coras de Nayarit en México.

También interesa el jugador Francisco Molina, quien jugó en Alvarado de Mar del Plata, entre otros equipos.

Siguen los trabajos de la pretemporada

El plantel, reiteramos, continuó ayer con los trabajos de pretemporada, en horas de la mañana. Inicialmente, realizaron actividades físicas y luego algo de tareas con pelota, lo que repetirán hoy, a las órdenes del cuerpo técnico que encabeza el entrenador santafesino Iván Delfino, quien renovó su vínculo con el club por una nueva temporada.

El trabajo en la pretemporada está conformado por los arqueros Manuel Vicentini, Facundo Daffonchio, Lautaro Amadé y Pablo Fernández; los defensores Yamil Garnier, Martín García, Wilfredo Olivera, Ariel Kippes, Juan Antonini, Bruno Rodríguez, Lucas Landa, Guillermo Sotelo y Facundo Castet; los volantes Claudio Pombo, Franco Leys, Ariel Cólzera, Sergio Quiroga, Juan Caviglia, Fermín Antonini, Erik Lescano y Benjamín Borasi; y los delanteros Fernando Núñez, Santiago Rosa, Joaquín Vivani, Maximiliano Fornari y Gianfranco Ottaviani.

Las bajas confirmadas con respecto al plantel de la última temporada, son, recordemos, Nicolás Orsini, Leonardo Villalba, Nicolás Castro, Iván Etevenaux Iván, Guillermo Farré, Matías Garrido, Nicolás Miracco, Sanabria Gabriel, Sebastian Penco y Guillermo Sotelo.