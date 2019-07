Con la brillantez de Mauro Zárate, Boca venció a América de México

Con gran tarea de Mauro Zárate, el ex delantero de Vélez que ingresó en el complemento y festejó por duplicado, Boca Juniors venció anoche 2 a 1 al América de México, tras estar en desventaja.

Emanuel Aguilar había puesto arriba en el marcador al elenco liderado por Miguel "Piojo" Herrera.

Luego de la fiebre de la Copa América que arrojó un nuevo golpe al fútbol argentino, Boca puso primera en su pretemporada que está desarrollando en Estados Unidos.

Fue la primera prueba para Gustavo Alfaro,quien formó un equipo con mayoría de suplentes para medir sus fuerzas ante el América de México.

El himno local del país del norte y los habituales saludos de protocolo hicieron que el compromiso se demore más de lo esperado. En los primeros movimientos se observó el trabajo invertido que realizaron los centrales del “xeneize”, ya que en la distribución Lisandro López ocupó el lugar de Carlos Izquierdoz en el sector más vulnerable de la defensa porteña.

A los 12 minutos, el combinado azteca abrió el marcador a través de la vía aérea. Un tiro de esquina elaborado por el Piojo Herrera fue la fórmula para que Emanuel Aguilarfesteje el 1 a 0 ante la estática actitud de Marcos Díaz.

La reacción llegó a través de la individualidad de Carlos Tevez. El máximo referente del club de la rivera se las ingenió para amenazar a Óscar Jiménez, quien tuvo que intervenir en varias ocasiones para evitar el empate argentino.

Otra genialidad de Wanchope Ábila fue un claro argumento para llegar a la red. El doble enganche del ex delantero de Huracán el sirvió el tanto al Apache, pero Tevez se eclipsó con su intención de acomodar para si pierna más hábil y desperdició la acción más clara para celebrar. Con poco, los de Lechuga emparejaron el dominio azteca.

Antes del cierre de la primera etapa Sebastián Villa tuvo un mano a mano para emparejar el choque, pero una vez más el arquero evitó la conquista de Boca.

Una situación similar a la que tuvo Capaldo en la reanudación del pleito, quien falló en su definición en una oportunidad que mereció terminar en la red. A pesar de la falta de ritmo, el “xeneize” demostraba argumentos para evitar la derrota.

Una molestia muscular de Izquierdoz obligó al técnico a enviar a la cancha a Paolo Goltz, pero el que se lució cuando ingresó al césped del estadio de Nueva Jersey fue Mauro Zárate.

El astro con pasado en Vélez improvisó una muestra de su talento al sacarse de encima a su marca con un notable enganche y festejar el 1 a 1 con una obra magistral por encima de Jiménez y anotó un golazo.

No conforme con su genialidad, el goleador argentino con pasado en Europa también capitalizó un centro de Villa para poner el 2 a 1 definitivo y revertir la historia en Estados Unidos.

La fórmula del éxito estuvo anoche en la salida de Carlos Tevez y el ingreso de Mauro Zárate.