Moreno y Rivadavia (J) completan el partido que tenían postergado

Hoy, a partir de las 14.15, Mariano Moreno recibirá en su estadio a Rivadavia de Junín para completar el partido que tienen postergado, correspondiente a la décima fecha del Campeonato Apertura 2019 de fútbol de primera división “Andrés Pato Pastorino”, que tiene en juego la Copa “Clínica IMEC” y que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

En aquella oportunidad, al término del primer tiempo los Albicelestes superaban al conjunto local por 2 a 1 pero al ingresar a los vestuarios los jugadores de Rivadavia (J) denunciaron el robo de varias pertenencias. Por este hecho el encuentro fue suspendido.

Tras el choque de hoy, el fin de semana el certamen podría tener a su campeón. Al respecto, ayer quedó confirmado que Villa Belgrano finalmente no reclamó los puntos del partido que empató ante Ambos Mundos. Los de la "V Azulada" analizaron hacer el reclamo ante la supuesta mala inclusión de un futbolista del "Tricolor" pero el hecho quedó aclarado.

Por último, cabe anticipar que la fecha 13, última del certamen, tendrá los siguientes partidos: Ambos Mundos vs. Defensa; Independiente (J) vs. Villa Belgrano; Rivadavia de Junín vs. Rivadavia de Lincoln; Origone vs. BAP; River Plate (J) vs. Jorge Newbery; y Deportivo Baigorrita vs. Mariano Moreno. Libre: Sarmiento.