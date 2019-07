Otra frustración de la Selección Argentina, al perder con Brasil y quedarse sin la final

La Selección Nacional de la Argentina perdió ayer 2 a 0 frente a Brasil, en la primera de las semifinales de la Copa América 2019 que se desarrolla en el vecino país y sufrió una nueva frustración deportiva, otra más en los últimos años.

En un colmado y bullicioso estadio Mineirao, de Belo Horizonte, los dueños de casa de adelantaron con gol de Gabriel Jesús, a los 18 minutos de la parte inicial, sellando el talentoso delantero una buena jugada colectiva por la banda derecha de los anfitriones.

La acción ofensiva se gestó desde la derecha hacia el centro. Dani Álves, capitán y figura de los dueños de casa, hizo una lucida acción individual, tocó en buen momento para Firmino, quien tiró el centro atrás y Gabriel Jesús marcó sin oposición.

Esa fue la diferencia entre Brasil y Argentina durante los primeros 45 minutos: La pelota entró en el arco de Franco Armani y no en el de Alisson. Es que el equipo nacional dirigido por Lionel Scaloni tuvo las suyas, pero no sacó provecho de ello.

Ejecutando una presión alta y exponiendo una alta intensidad a la hora de recuperar la pelota, generó complicaciones en el fondo del local. De media distancia avisó Leandro Paredes (el remate se perdió muy cerca del ángulo derecho del arquero) y luego, con un cabezazo a raíz de una pelota parada, Sergio Agüero estrelló un tiro en el travesaño, jugada que pudo haber igualado el encuentro antes del descanso.

El segundo tiempo no fue muy diferente. Ambos tuvieron chances claras de cambiar la historia, pero solo el equipo de Tite pudo volver a festejar: tras un contragolpe comandado por Gabriel Jesús, Firmino la empujó debajo del arco para el marcar a los 25 minutos el festejado 2 a 0 final en favor del equipo que dirige Tité, que así accedió a la final del certamen continental que se juega en su tierra.

La Selección Argentina jugará ahora el próximo sábado desde las 16 por el tercer puesto, ante el perdedor del encuentro que hoy juegan Perú y el actual bicampeón, Chile, y cuyo ganador definirá el título con los brasileños, el domingo también desde las 16.

Buscará el noveno título

El conjunto de Adenor Bachi Tité buscará su noveno título de Copa América, doce años después de la década prodigiosa en la que encadenó cuatro títulos de cinco posibles (1997, 1999, 2004 y 2007), dos de ellos ganados a Argentina, el rival al que dejó por el camino en la semifinal de hoy.

Del último título, el del año 2007 ganado precisamente a Argentina, solo continúa en la actual selección brasileña el lateral derecho y capitán Dani Alves, que marcó en aquel encuentro el 3-0 final y tendrá la posibilidad de volver a ser campeón doce años después.

La selección canarinha se impuso a Argentina una vez más en el estadio de Belo Horizonte, donde nunca ha sido batida por su eterno rival sudamericano, ya que con el de anoche acumula cinco victorias y un empate en seis enfrentamientos oficiales en este estadio.

Con este triunfo, Brasil mantiene su preponderancia en los duelos oficiales respecto a su rival, con el que acumula siete partidos sin conocer la derrota en instancias oficiales, desde 2005 en un partido de las eliminatorias para el Mundial 2006.