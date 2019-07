Jorge Newbery completó la anteúltima fecha del Apertura con una goleada ante Origone

Anoche Jorge Newbery le ganó a Origone Fútbol Club por 5 a 1 en el partido que completó la fecha 12, anteúltima, del Campeonato Apertura 2019 de fútbol de primera división “Andrés Pato Pastorino”, que tiene en juego la Copa “Clínica IMEC” y que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Con goles de Samuel Funes, Daniel Torres (2), Jean Pierre Solís y Cristian Sánchez el equipo que conduce tácticamente Juan Manuel “Pepo” García coronó con un gran resultado la buena labor que tuvo ante el Milan de Agustín Roca.

El triunfo del “Aviador” no generó cambios importantes en la tabla de posiciones. Al respecto, ayer trascendió la posibilidad de que Villa Belgrano reclame los puntos del partido ante Ambos Mundos por la supuesta mala inclusión de un futbolista.

En definitiva, si el reclamo se confirma habrá que ver la resolución que emiten las autoridades de la liga. Está claro que si a los “V Azulada” le dan los puntos, las posiciones y la definición del torneo tendrían un cambio importante.

Los resultados

La fecha 12 arrojó los siguientes resultados: Sarmiento 3 - 0 Deportivo Baigorrita; Mariano Moreno 0 - 0 River Plate; BAP 0 - 2 Rivadavia de Junín; Rivadavia de Lincoln 3 - 0 Independiente; Villa Belgrano 2 - 2 Ambos Mundos; Jorge Newbery 5 – 1 Origone Fútbol Club.

La última fecha

Antes de jugarse la última fecha, Mariano Moreno y Rivadavia (J) completarán mañana el partido que tienen pendiente. El choque será a partir de las 14.15.

Luego, el fin de semana que viene, en días y horarios a confirmar se jugará la fecha 13, última del certamen, con los siguientes partidos: Ambos Mundos vs. Defensa; Independiente (J) vs. Villa Belgrano; Rivadavia de Junín vs. Rivadavia de Lincoln; Origone vs. BAP; River Plate (J) vs. Jorge Newbery; y Deportivo Baigorrita vs. Mariano Moreno. Libre: Sarmiento.