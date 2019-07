Nicolás Orsini y Leo Villalba no continuarán en Sarmiento

Ayer fue otro día de importantes novedades para el plantel profesional de Sarmiento que continúa con los trabajos de pretemporada de cara al inicio del Campeonato 2019/2020 de la B Nacional.

Entre las principales noticias, el presidente del club Fernando Chiófalo confirmó a este diario que el delantero Nicolás Orsini y el volante Leonardo Villalba no continuarán en Sarmiento. Ambos futbolistas finalizaron el vínculo con la institución y al parecer no hubo acuerdo para una extensión.

En el caso de Orsini, el Verde tenía una opción de compra por 250 mil dólares que finalmente desistiría. Según pudo averiguar Democracia, el buen atacante que en la última temporada vistió la "9" tendría varias ofertas de clubes de primera división.



Por el lado de Villalba, su contrato terminó el domingo y según manifestó el futbolista a este diario nadie del club se comunicó con él para hablar del futuro. "No me llamó nadie, no me dijeron nada, así que por el momento estoy sin club, esperando a ver qué pasa", expresó el mediocampista consultado por este medio.

En definitiva, Orsini y Villalba se suman a lista de bajas que ya integraban Nicolás Castro, Iván Etevenaux, Guillermo Farré, Matías Garrido, Nicolás Miracco, Gabriel Sanabria, Sebastian Penco y Guillermo Sotelo.

Por otro lado, ayer arrancó una nueva semana de trabajo para el plantel que encabeza el entrenador Iván Delfino. En una jornada de doble turno, el grupo de futbolistas sigue reforzando la parte física aunque por la tarde se realizaron los primeros ejercicios con pelota.

El plante actual está conformado por los arqueros Manuel Vicentini, Facundo Daffonchio, Lautaro Amade y Pablo Fernández; los defensores Yamil Garnier, Martín García, Wilfredo Olivera, Ariel Kippes, Juan Antonini, Bruno Rodríguez, Lucas Landa, Guillermo Sotelo y Facundo Castet; los volantes Franco Leys, Ariel Cólzera, Sergio Quiroga, Juan Caviglia, Fermín Antonini, Erik Lescano y Benjamín Borasi; y los delanteros Santiago Rosa, Joaquín Vivani, Maximiliano Fornari y Gianfranco Ottaviani.

En cuanto a los refuerzos, son muchos los futbolistas que se circulan por estas horas. Como este diario ya lo informó, la intención de la dirigencia es lograr la contratación de cinco o seis incorporaciones, que se distribuirían en puestos de la zona media y el ataque. Los volantes Roberto Brum y Claudio Pombo son los primeros nombres que suenan fuerte.