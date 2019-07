Luis Suárez agradeció el apoyo y anunció que seguirá en la selección

Dos días después de la eliminación de Uruguay de la Copa América, el delantero Luis Suárez, que falló el penal ante Perú que clasificó a semifinales a los incas en la tanda de penales, salió de su silencio para "agradecer las muestras de cariño" y anuncia que seguirá "defendiendo con todo el amor del mundo" a la Celeste.

"Días difíciles. De tristeza, de amargura y decepción, pero a su vez, con miles de mensajes de apoyo que te hacen más fuerte pensando en el futuro", escribió el delantero del Barcelona, de 32 años, en las redes sociales.

"Siempre estaré agradecido y me sentiré privilegiado de defender la camiseta de mi PAÍS que tantas alegrías me ha dado y a la cual seguiré defendiendo con todo el amor del mundo", añadió.

Uruguay, después de acabar la primera fase como líder del Grupo C con dos victorias (ante Ecuador y Chile) y un empate (frente a Japón) no pudo marcar en el encuentro de cuartos que le enfrentó a Perú y la eliminatoria se decidió en los penales. Los incas marcaron los cinco lanzamientos y por los charrúas falló Suárez.

Pese a la desilusión generada por la eliminación, que privó a Uruguay de intentar conquistar su 16º título continental, Luis Suárez se mostró "orgulloso de este grupo de jugadores que me dieron todo su respaldo en un momento personal muy difícil, eso es una demostración más de el compañerismo y el gran GRUPO HUMANO que hay".

"Agradecer al cuerpo técnico también por todas sus buenas palabras y a toda la gente que es parte de nuestra selección, que están atentos a todos los detalles para que no nos falte nada y que no son tan visibles. Y claramente, agradecido a todo el pueblo uruguayo por su CARIÑO Y APOYO de estos días. Desde ya, MUCHAS GRACIAS (sic)", concluyó el Pistolero.