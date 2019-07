"Si veo que las cosas no van bien con la nueva dirigencia daré un paso al costado"

El capitán y máximo referente de Boca Juniors, Carlos Tevez, aseguró anoche que "si a fin de año las cosas no van bien con la nueva dirigencia del club" dará "un paso al costado", en declaraciones efectuadas en el aeropuerto de Ezeiza, minutos antes de embarcarse junto al segundo lote de futbolistas y cuerpo técnico rumbo a los Estados Unidos, donde realizarán el tramo final de la pretemporada.

"Por como viene la Libertadores no hay un favorito y por eso tenemos que esforzarnos al máximo para pasar de ronda", empezó diciendo Tevez a los medios que cubrieron la partida de la segunda tanda del plantel y el técnico Gustavo Alfaro hacia Norteamérica, al ser interrogado sobre el cruce de octavos de final frente al brasileño Athlético Paranaense.

"En esta pretemporada estoy trabajando a la par de mis compañeros y me hace feliz que el cuerpo todavía me da para eso. Pero la verdad que empezó complicado el trabajo porque en Cardales las canchas no estaban buenas y debimos trasladarnos a Ezeiza, al predio de AFA, así que ahora iremos a los Estados Unidos para hacer lo mejor desde el primer amistoso contra el América de México", enfatizó.

Sobre las distintas versiones respecto de las llegadas de refuerzos como Eduardo Salvio y Maximiliano Meza, el "Apache" aclaró que "los que vengan serán bienvenidos. Pero como capitán digo que con lo que tenemos, tratamos de hacer lo mejor posible, pero por respeto a ellos hay que darle para adelante todos juntos".

"Y en cuanto a mi continuidad, es algo normal lo que se dice, pero me quedan seis meses en el club y si son los últimos, pretendo disfrutarlos mucho", advirtió.

"Porque tengo ganas de seguir jugando, pero todo dependerá de cómo me sienta en lo que queda del año y también cuál es el panorama en el club, ya que si veo que las cosas no van bien, entonces daré un paso al costado sin problemas. Es que en diciembre habrá elecciones y una nueva dirigencia, por lo que las cosas seguramente van a cambiar", alertó.

La Copa América

Finalmente, Tevez hizo una referencia a la Copa América actualmente en disputa y recordó que él falló un penal decisivo en los cuartos de final de la edición 2011 que se disputó en Argentina.

"Yo supe quedar afuera en Copa América y creo que ahora es favorito, y si le gana a Brasil mucho más. Y en cuanto a (Lionel) Messi, lo veo siempre bien, tratando de hacer lo mejor por la selección", afirmó.

El plantel, rumbo a Estados Unidos

El plantel de Boca viajó anoche rumbo a los Estados Unidos donde disputará dos partidos amistosos y luego irá hacia México, para jugar el último encuentro de una gira que se prolongará por 13 días.

En dos tandas, los siguientes jugadores partieron en sendos vuelos de línea rumbo a Miami, desde el aeropuerto de Ezeiza: Ramon Ábila, Agustín Almendra, Alexis Albariño, Esteban Andrada, Darío Benedetto, Julio Buffarini, Nicolás Capaldo, Brandon Cortez, Marcos Díaz, Frank Fabra, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Alexis Mac Allister, Santiago Ramos Mingo, Iván Marcone, Emmanuel Mas, Agustín Obando, Cristian Pavón, Emanuel Reynoso, Manuel Roffo, Carlos Tevez, Sebastián Villa, Marcelo Weigandt y Mauro Zárate.

Kevin Mac Allister se quedó en Buenos Aires recuperándose de un desgarro muscular en el isquiotibial de la pierna derecha.

En esta gira no estarán tampoco Junior Alonso y Nahitan Nández por estar con sus respectivas selecciones, las de Paraguay y Uruguay, en la Copa América de Brasil.

El primer rival de los dirigidos por Gustavo Alfaro sera el América, de México, el miércoles 3 de julio en el estadio de New Jersey, mientras que el sábado 6 se enfrentará a Chivas de Guadalajara, que anteanoche fue goleado 5 a 1 por River Plate, en Seattle, y en el final del periplo, el miércoles 10 jugará contra Xolos, en Tijuana, México.

La idea del entrenador pasa por poner en los dos primeros amistosos a dos equipos totalmente distintos para darles rodaje a todos los jugadores, mientras que para el último ante Xolos planea colocar una oncena de futbolistas que podrían ser casi los mismos que jugarán por la Libertadores ante Athlético Paranaense, el 23 de julio, de visitantes, por el encuentro de ida de los octavos de final.

Las incorporaciones

Y en cuanto a las incorporaciones mencionadas por Tevez, el "Xeneize" tiene frenada la negociación con Salvio, el delantero del Benfica portugués que ya tenía arreglado su contrato, pero con diferencias económicas entre las instituciones.

Los portugueses quieren que Boca compre parte del pase y el club argentino solicita un préstamo con opción, lo que hace que el ex Lanús comience su pretemporada mañana con el equipo "rojo".

Otro atacante por el que están esperando es por el venezolano Jan Hurtado, de Gimnasia y Esgrima La Plata, por quien Boca ofreció 5 millones de dólares, pero la entidad "tripera" aguarda una propuesta de la Sampdoria de Italia, que llegaría a los 7.000.000. De no concretarse, el joven de 19 años será jugador "auriazul".

Por último, Cristian Pavón fue pedido por Los Ángeles Galaxy, equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto de irregular campaña en la MLS estadounidense, donde el sábado a la noche cayó 3-0 ante el San José del ex River Plate, Matías Almeyda.

Los angelinos pagarían por el 50 por ciento de su ficha unos 10 millones de dólares, y de llegarse a un acuerdo rápidamente el cordobés podría quedarse directamente en los Estados Unidos después de esta pretemporada con Boca para incorporarse a la entidad angelina, con la que firmaría un contrato por dos años.