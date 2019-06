Brasil: Filipe Luis y Fernandinho siguen con molestias y están en duda contra Argentina

Los brasileños Filipe Luis y Fernandinho continúan con molestias en la pierna derecha y la rodilla derecha, respectivamente, y todavía se desconoce si llegarán en condiciones de jugar el partido de semifinales de la Copa América contra la Selección argentina, programado para el martes próximo en Belo Horizonte.

El seleccionado brasileño llegó ayer a la mañana al lugar del encuentro y tiene previsto hacer un entrenamiento por la tarde en el campo del Atlético Mineiro. Según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en un comunicado, el lateral Filipe Luis y el mediocampista Fernandinho no se ejercitarán con el resto de sus compañeros.

Si bien los estudios médicos que le realizaron al futbolista del Atlético de Madrid no indicaron ninguna lesión en su muslo derecho, Filipe Luis aseguró sentir "dolores en la región", por lo que seguirá un tratamiento con los fisioterapeutas.

Por su parte, Fernandinho continúa con molestias en la rodilla derecha que le aparecieron en el segundo partido de la fase de grupos contra Venezuela (el martes 18) y que ya le hicieron perderse los dos últimos encuentros ante Perú y Paraguay. El volante del Manchester City seguirá en "tratamiento y observación".

El delantero Richarlison, diagnosticado con un cuadro de paperas y aislado del grupo, presentó en las últimas horas "mejoras en sus condiciones clínicas", según el parte de la CBF, pero no viajó a Belo Horizonte. El lunes será evaluado nuevamente para ver si puede regresar al equipo de Tite, aunque parece poco probable que lo haga contra Argentina.

Brasil y Argentina jugarán por una de las semifinales de la Copa América el martes próximo, desde las 21.30, en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

"Messi es el mejor jugador de la historia"

El central brasileño Thiago Silva afirmó ayer que el astro argentino Lionel Messi, con quien se enfrentará el próximo martes en las semifinales de la Copa América, es "el mejor jugador de la historia" del fútbol.

"¿Qué es Messi? Para mí es el mejor jugador de la historia, el mejor que vi jugar, y es siempre un privilegio muy grande poder enfrentarlo, pero ahora es Brasil-Argentina, nosotros vamos a defender lo nuestro y admirarlo en los siguientes partidos", señaló el defensor en una rueda de prensa.

Aclaró que él no vio jugar a Pelé o Diego Maradona, de los que también se habla mucho como los mejores de la historia, y en este sentido, situó al atacante del Barcelona como el "único que vio jugar de esa manera", en declaraciones que reprodujo la agencia española EFE.

"He visto a otros como Ronaldinho, Ronaldo, Adriano.... pero como Messi no hay otro, por eso debemos exaltar a Cristiano Ronaldo y la disputa que mantiene con Messi, él merece tanto respeto como Messi", amplió.

Thiago Silva indicó que será un partido "difícil" porque "por más que Argentina no esté en un buen momento, siempre es Argentina y tiene al mejor del mundo", en alusión a Messi.

Y, dijo que la rivalidad entre ambas selecciones "no disminuyó" y en este sentido, desea vencer porque no le gustaría volver al París Saint-Germain y "ser vacilado" por sus compañeros argentinos en el vestuario del equipo francés, Leandro Paredes y Ángel Di María.