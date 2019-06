Jorge Newbery-Origone inician la anteúltima fecha

Hoy desde las 15.30, Jorge Newbery y Origone de Agustín Roca abrirán la duodécima y anteúltima fecha del campeonato “Apertura” 2019 de fútbol de primera división “Andrés Pato Pastorino”, que tiene en juego la Copa “Clínica IMEC” y que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

En su estadio de Maipú y Lavalle, los “aviadores” recibirán a los rojinegros de la vecina localidad, en tanto que mañana domingo, también desde las 15.30, se disputarán los otros cinco partidos de la fecha, en la que tiene jornada libre el elenco de Defensa Argentina.

Jugarán en la tarde dominical uno de los punteros, River Plate visitará a Mariano Moreno, mientras que el otro líder, Rivadavia de Lincoln, espera a Independiente.

En tanto, uno de los escoltas, B.A.P. será anfitrión de Rivadavia de Junín y el otro segundo en la tabla, Villa Belgrano, espera la visita en su estadio “El bosque” a Ambos Mundos.

Completarán Sarmiento de Junín frente a Deportivo Baigorrita, en el estadio de Ambos Mundos.

La programación

En definitiva, el programa de encuentros es el siguiente:

Hoy, a las 15.30: Jorge Newbery vs. Origone FC de Agustín Roca.

Mañana domingo, todos a las 15.30: B.A.P. vs. Rivadavia de Junín; Villa Belgrano vs. Ambos Mundos; Rivadavia de Lincoln ante Independiente; Mariano Moreno vs. River Plate; y Sarmiento vs. Deportivo Baigorrita, en cancha de Ambos Mundos. Libre: Defensa Argentina.