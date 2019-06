El gesto más esperado: Lionel Messi cantó el himno nacional

Lionel Messi es el mejor futbolista de la actualidad, ganó absolutamente todo con el Barcelona y es conocido a nivel mundial. Sin embargo, también tiene sus detractores.

Están quienes lo critican por su personalidad, otros los que lo comparan con Diego Maradona, y también los que hacen énfasis en que no canta el himno nacional en la previa de los partidos. Para colmo, todos lo comparaban con lo ocurrido con Los Pumas, u otros deportistas argentinos que “sentían la camiseta” en ese momento.

Sin embargo, en la previa del duelo con Venezuela por los cuartos de final de la Copa América, el jugador rosarino asombró a todos cuando la cámara lo enfocó y se lo vio cantando el himno con un gran énfasis.

Lionel Messi busca en Brasil conseguir su gran título con la Selección Argentina, después de que perdió dos finales de la Copa América, y fue una de las caras más visibles de la derrota ante Alemania en el Mundial 2014.

“No importa si perdemos, vi a Messi cantar el himno, ya me hizo feliz este hombre”, “Miralo a Messi, cantando el himno con pasión y cerrando la boca de muchos”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en Twitter, al igual que varios memes.

“No canto el Himno a propósito. Una vez que empezaron con las críticas, lo hago a propósito. Si no me cambia nada cantar el Himno o no. Es una boludez, para mí. Pero me llega. A todos. Cada uno lo vive a su manera. Yo prefiero que cuando juega la selección, suene el Himno”, había dicho anteriormente el rosarino.