El plantel de Sarmiento inició la pretemporada

En la tarde de ayer, tras reunirse en los vestuarios del estadio “Eva Perón", los integrantes del plantel profesional del Club Sarmiento de Junín iniciaron los trabajos de pretemporada, preparándose para el inicio de la temporada 2019/2020 del campeonato de la Primera “B” Nacional de fútbol.

Ya sin las presencias de Nicolás Castro, Guillermo Farré, Nicolás Miracco, Iván Etevenaux, Gabriel Sanabria, Guillermo Sotelo y Matías Garrido, quienes no siguen en la entidad “verde”, los futbolistas entrenaron en la cancha de hockey, de césped sintético, del Complejo Deportivo de la avenida Arias.

Inicialmente, se realizó una evaluación física y posteriormente se realizaron otros trabajos, para ir “afinando” a los deportistas para lo que se viene.

No se hizo presente el defensor Ariel Kippes, quien podría pasar a otra entidad de la Primera “B” Nacional y sí estuvo Maximiliano Fornari, una parte de cuyo pase pertenece al C.A.S., aunque no seguiría en el Club.

Hoy, van a entrenar el doble turno, el primero a las 9 y por la tarde a las 16, también en la Ciudad Deportiva sita frente al estadio “Eva Perón”.



Quienes estuvieron

En definitiva, en la fría tarde de ayer, reiniciaron los trabajos, comenzando la pretemporada, estos jugadores:

Los arqueros Manuel Vicentini, Lautaro Amade, Facundo Daffonchio y Pablo Fernández.

Los defensores Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa, Facundo Castet, Martín García, Juan Antonini, Bruno Rodríguez y Braian Salvareschi.

Los volantes Franco Leys, Fermín Antonini, Sergio Quiroga, Ariel Cólzera, Santiago Rosa y Juan Caviglia.

Los delanteros Julián Brea, Benjamín Borasi, Gianfranco Ottaviani, Maximiliano Fornari y Joaquín Vivani.