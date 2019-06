Por los problemas con los campos de juego, el entrenador Tite verificó el Arena do Gremio

Se quejó el DT de Argentina. Se quejó el uruguayo Luis Suárez y hasta la estrella Lionel Messi. Para ellos el campo de juego de algunos estadios de la Copa América en Brasil no han estado a la altura del torneo y han ocasionado problemas para jugar.

El que más críticas ha recibido es el Arena do Gremio, en Porto Alegre, donde el domingo Argentina venció por 2-0 a Catar y clasificó a los cuartos de final. Allí Brasil disputará este viernes su pase a semifinales frente a Paraguay, en un escenario que se prevé repleto por la Torcida. Ante ello, el DT Tite, apenas arribó a Porto Alegre el lunes, decidió verificar las condiciones del terreno.

El último domingo, el seleccionador Lionel Scaloni insistió en sus críticas al terreno, que ya había soltado tras el duelo ante Colombia en el Arena Fonte Nova de Salvador, donde cayeron con Colombia 2-0.

"Recalco el tema de la cancha. No me quiero olvidar. Me criticaron por decirlo como excusa, pero no se puede jugar en esta cancha", aseguró, pese a haber vencido 2-0 a Catar y clasificar a cuartos de final.

La voz de los atacantes

Al término del duelo con Catar, el propio crack Lionel Messi refrendó las críticas de su DT. "(La bola) rebota mucho en el campo, todos los gramados en los que jugamos están malos. Es difícil", dijo el mejor jugador de la historia el último domingo.

Su compañero en el Barcelona, el uruguayo Luis Suárez, también disparó. "No es excusa para un equipo como el nuestro, pero el césped de los estadios no están en buen estado", dijo el Pistolero tras el duelo ante Japón en el Arena do Gremio.

"Estaba un poco malo, para una Copa debería estar mejor", comentó por su parte el colombiano James Rodríguez, tras su primer duelo con Argentina.

El DT de Venezuela, Rafael Dudamel, también mostró su "sorpresa" por el estado del gramado. "Cuando se habla de una Copa América o una Copa del Mundo, uno imagina encontrar lo mejor en todo, así como el mejor fútbol (...) Encontrar los mejores escenarios para disfrutar la Copa América en Brasil", comentó.

Brasil se preocupa

Los reclamos llegaron hasta la concentración brasileña, que practicó en el Centro de Entrenamiento del Gremio, cerca del estadio. "Aún no entrenamos allí (en el Arena do Gremio) pero oí los comentarios de algunos jugadores y claro que el campo es fundamental para dar un gran espectáculo. Creo que hay tres días para recuperar el gramado para llegar en buenas condiciones", comentó el mediocampista brasileño Philippe Coutinho.

El volante del Barcelona aseguró que el Arena Corinthians ha sido el lugar con el mejor gramado en el que han jugado hasta ahora. Tite también había elogiado ese escenario. Allí batieron 5-0 a Perú y el DT brasileño sostuvo que las buenas condiciones del terreno favorecieron el toque de bola.

Mal tiempo, mucho uso

En nota distribuida a medios brasileños, Arena Portoalegrense, administradora del estadio del Gremio, explicó que los problemas en el campo se deben principalmente a una situación climática y a la frecuencia con que ha sido utilizado el escenario en los últimos diez días.

En esta época del año en Porto Alegre el clima debería estar frío y, en previsión, la grama que se siembra es de invierno. Pero la temperatura sigue cálida y eso ha perjudicado el desarrollo del campo.

Los administradores dicen además que el campo se ha utilizado siete veces en diez días: tres juegos oficiales, tres entrenamientos en el día previo a cada juego y un entrenamiento de reconocimiento.

"Los entrenamientos exigen mucho del gramado y lo afectan de forma heterogénea, presentando más desgastes en algunas áreas del campo, dependiendo de las actividades realizadas", explica la nota. Sin embargo, dijeron que se esforzarán para que el gramado alcance las condiciones necesarias para el juego.