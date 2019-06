"No hay que apurarse, el mercado de pases cierra el 31 de julio"

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, dijo anoche que el club "xeneize" no se muestra "apresurado por comprar, no hay que apurarse ya que el mercado de pases cierra el 31 de julio", al tiempo que desestimó la llegada del volante Maximiliano Meza, jugador de Rayados de Monterrey.

"Es imposible la llegada de Meza por el valor de su cláusula de rescisión", sostuvo Angelici al ser consultado por el ex Independiente y Gimnasia pretendido por el entrenador Gustavo Alfaro.

"Maxi" Meza pasó al fútbol mexicano en enero pasado y ahora, ante el interés de Boca, mostró sus deseos de regresar al fútbol argentino, pero los 17 millones de dólares de su cláusula desalentaron las intenciones boquenses.

"Tenemos un plantel numeroso y prestigioso para planificar el futuro. Pero no hay que desesperar porque el mercado de pases cierra el 31 de julio, y seguimos en la búsqueda de un defensor, un carrilero y un volante", indicó Angelici tras participar esta tarde en la Bombonera en el homenaje a Rubén Suñé, el ídolo xeneize fallecido el viernes último.

Consultado por la posible incorporar a Jan Hurtado, el delantero venezolano que jugó la última temporada en Gimnasia y Esgrima La Plata que no participa de la pretemporada del "Lobo", Angelici dijo que "mañana haremos una oferta concreta".

Boca compraría el 50 por ciento del pase del juvenil (tiene 19 años) en una suma que aún no se hizo oficial, y podría pasar algún jugador xeneize a préstamo en la negociación.

¿Llega al "Toto"?

En cuanto al atacante Eduardo Salvio, cuyo pase pertenece a Benfica, el dirigente señaló que en las próximas horas habrá una negociación entre los clubes. El "Toto" está en Portugal, junto a su representante, para presentar la propuesta de Boca, que busca incorporarlo a préstamo por un año.

Alfaro lo espera a Salvio el sábado en Buenos Aires, para poder viajar el domingo rumbo a los Estados Unidos, donde Boca jugará ante América de México en Nueva Jersey y contra Chivas de Guadalajara en Seattle, para trasladarse luego a México y jugar ante Xolos.

También surgió el nombre de Darío Benedetto, por quien estaría interesado el Olympique de Marsella. "Vamos a charlar con él, tenía entendido que se quedaba a jugar la Copa Libertadores con nosotros", dijo Angelici, aunque lo cierto es que a Boca no llegó hasta ahora ninguna oferta oficial.

En la práctica realizada hoy en el Centro de Entrenamientos de Ezeiza, otra vez trabajó diferenciado Benedetto, debido al traumatismo que sufrió en su cadera. Se espera que hoy el delantero se incorpore al grupo.

Esteban Andrada, en tanto, hizo ejercicios con pelota y después trabajó en el gimnasio, recuperándose de la sinovitis en su rodilla derecha que lo dejó fuera del plantel del seleccionado argentino que disputa la Copa América. El arquero fue confirmado para participar de la gira de las próximas semanas.