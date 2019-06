Uruguay venció a Chile, se adjudicó el Grupo C y enfrentará a Perú en cuartos

Uruguay venció anoche por 1 a 0 al actual bicampeón, Chile, en el tercer y último partido de ambos equipos en el Grupo C de esta edición brasileña del certamen que se jugó en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, por lo que en cuartos de final los "charrúas" se cruzarán con Perú y la "Roja" lo hará con Colombia.

Los conducidos por el "Maestro" Óscar Tabárez no parecieron imbuidos de ese espíritu ganador que los llevara a un lugar aparentemente más confortable en cuartos, sobre todo porque Reinaldo Rueda, el técnico colombiano de los chilenos, reservó a algunas de las figuras acosadas por la tarjeta amarilla como el propio Arturo Vidal, Jean Beausejour y José Fuanzalida, pensando justamente en la próxima ronda.

Por eso el desarrollo del encuentro tuvo un ritmo cansino, anodino, donde los arqueros no pasaron demasiado sobresaltos, apenas uno el racinguista Gabriel Arias en el comienzo del cotejo, cuando salió en falso y si no hubiese dudado Luis Suárez, lo hubiese pagado demasiado caro.



Y en lo que también se parecieron fue en esa falta de actividad, que no se modificó tampoco en el segundo tiempo, cuando las agujas del reloj empezaron a correrles en contra a los uruguayos, que, sin embargo, no aceleraron nunca el paso a pesar de que las circunstancias lo requerían.

Inclusive en el arranque de esa etapa final Tabárez decidió el ingreso de un volante más combativo como el boquense Nahitán Nández por el justamente ex "xeneize" Nicolás Lodeiro, un creativo de buen rendimiento en los dos primeros encuentros de los orientales, sobre todo en el debut frente a Ecuador, donde convirtió el primer tanto.

Hasta que faltando menos de diez minutos apareció el ingresado Rodríguez por izquierda, hizo un quiebre desairando al defensor de Estudiantes de La Plata Gonzalo Jara y lanzó un centro ajustado para que Edinson Cavani, girando todo el cuello, doblegara la resistencia de Arias con un cabezazo contra el piso que se le filtró al lado del palo derecho.

De esta Manera Uruguay enfrentará a Perú el próximo sábado, a las 16, en el estadio Arena Fonte Nova, de Salvador de Bahía, mientras que Chile lo hará un día antes, desde las 20, ante Colombia, en el Arena Corinthians, de San Pablo.