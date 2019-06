Barboza podría jugar en Independiente

El defensor Alexander Barboza pretende continuar su carrera en Independiente según afirmó su representante, Hugo Buitrago, en declaraciones a radio Rivadavia.

"El deseo de Barboza es jugar en Independiente, es con el único equipo que me senté a hablar", aseguró Buitrago.

El pase de Barboza pertenece a River Plate, que pretende 4.5 millones de dólares por el 80% de su pase e Independiente ofertó 2,2 millones por la mitad de la ficha.

"Entiendo que River lo quiere negociar, pero ya pasado mucho tiempo. Barboza no va a ser tenido en cuenta y se tendría que resolver más rápido", apuntó Buitrago quien descartó un interés de Athlético Paranaense de Brasil.

"Tengo más diálogo con la gente de Independiente que con la de River; no me atienden el teléfono", protestó Buitrago.

La intención de Barboza es jugar en Independiente para ser dirigido una vez más por Sebastián Beccacece, quien lo tuvo como referente del plantel en Defensa y Justicia.

Los dirigentes continuarán las negociaciones por Barboza, mientras continúa el interés por jugadores como Lucas Menossi, Miguel Torrén, Nicolás González, Andrés Roa y Sebastián Palacios.

El plantel de Independiente continuó ayer los trabajos de pretemporada en el predio de la AFA, en Ezeiza, tras una jornada de descanso.