El delantero Nicolás Reniero, cada vez más cerca de Racing

El delantero de San Lorenzo Nicolás Reniero, marginado del plantel que viajará a Punta del Este para la pretemporada, está cada vez más cerca de pasar a Racing Club a pedido de su entrenador, Eduardo "Chacho" Coudet.

Las negociaciones entre los dirigentes de la "Academia" y el representante de Reniero ya comenzaron, indicó el medio partidario Racing de Alma.

El delantero entrerriano, de 24 años, decidió no renovar su vínculo con San Lorenzo y no viajará a la pretemporada del equipo azulgrana aunque le queda un año de contrato, hasta el 30 de junio del 2020.

El atacante disputó con la camiseta de San Lorenzo 21 partidos en la Superliga (19 como titular), seis encuentros de Copa Libertadores, cuatro por Copa de Superliga y uno por Copa Argentina.

Si bien en San Lorenzo pedían cerca de seis millones de dólares por su pase, ahora la situación se modificó por completo ya que el puntero puede negociar en seis meses su salida, y el Ciclón no cobraría nada por su fichaje.

El "Chacho" ve con buenos ojos la llegada de Reniero para tener un recambio en la delantera (los titulares son Lisandro López y Darío Cvitanich), e ir armando un plantel con más variantes para la Copa Libertadores 2020.

Por su parte el delantero Jonatan Cristaldo, cuyo contrato finaliza el domingo 30 de junio, aún no acordó su continuidad en el club.