Argentina se juega la continuidad

La Selección Argentina, última en las posiciones de la zona “B” de la Copa América Brasil 2019, enfrentará esta tarde a Qatar, el anfitrión de la próxima Copa del Mundo, con la necesidad de sumar su primer triunfo para fortalecer su deseo de continuar en el certamen, aunque podría ser insuficiente y en ese caso se consumaría una eliminación histórica y también se acabará el ciclo del D.T., Lionel Scaloni.

El seleccionado albiceleste se jugará a todo o nada a partir de las 16 en el estadio Beira Río, de Porto Alegre, en un encuentro que será arbitrado por el chileno Julio Bascuñán y televisado por la señal de cable TyC Sports y la TV Pública.

Argentina quedó en una situación incómoda al perder con Colombia (2-0) y empatar con Paraguay (1-1), en partidos en los que no mostró funcionamiento ni tuvo actuaciones individuales destacadas, incluído el capitán Lionel Messi, y la cosa pudo haber sido peor si el arquero Franco Armani no atajaba el penal a Derlis González que podría haber decretado la derrota también ante los paraguayos.

En ese contexto y sabiendo que su gestión es analizada en un tubo de ensayo, Scaloni hará cambios para enfrentar a Qatar, un rival entusiasta que tiene también un punto, ya que empató con Paraguay (2-2) y luego cayó ante Colombia (1-0).

Con ese panorama, Scaloni apostará por una formación con tres delanteros, Messi, el "Kun" Agüero y Lautaro Martínez, pese a que en las prácticas ensayó con el cordobés Paulo Dybala debido a que el ex Racing no se recuperó del fuerte golpe que sufrió en la espalda del defensor guaraní Gustavo Gómez, aunque su presencia ante los asiáticos no está en riesgo.

Argentina asumirá una situación límite, sin margen de error, si quiere quedarse en Brasil para los tramos decisivos de la Copa América..

Los protagonistas

Así formarían los equipos:

ARGENTINA: Franco Armani; Milton Casco, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Marcos Acuña, Leandro Paredes o Guido Rodríguez y Giovanni Lo Celso; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez. D.T.: Lionel Scaloni.

QATAR: Saad Al Sheeb; Pedro Miguel Correia, Bassam Hisham, Boualem Khoukhi y Tarek Salman; Abdelkarim Hassan; Hassan Al Heidos, Assim Madibo y Abdulaziz Hatem; Akram Afif y Almoez Ali. D.T.: Félix Sánchez.