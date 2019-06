Rivadavia de Lincoln y La Loba son los nuevos punteros del Torneo Apertura 2019

El torneo de fútbol “Apertura 2019” de primera división que organiza la Liga Deportiva del Oeste está que arde. Ayer, tras disputarse la fecha 11 y faltando solo dos jornadas para el final, los resultados determinaron cambios rotundos. Ahora los que mandan son Rivadavia de Lincoln y River Plate de Junín, ambos con 22 unidades; seguidos muy de cerca por Villa Belgrano y BAP con 21 puntos.

En el marco de una gran fecha, River Plate de Junín llegaba a esta instancia como líder pero en su compromiso ante Sarmiento no pudo sumar de a tres. En un partido muy parejo, La Loba y el Verde no pudieron festejar goles y por eso el choque terminó igualado.

Ni lerdo ni perezoso, Rivadavia de Lincoln tuvo una destacada actuación en su visita a Ambos Mundos y con un tanto de Pablo Moreyra y dos de Facundo Blanco goleó 3 a 0 para volver a subirse a lo más alto de las posiciones.

BAP sigue confirmando su remontada y ayer su víctima fue Independiente de Junín. El equipo de Luis Forzano volvió a mostrar orden y eficacia y con eso le alcanzó para superar al Rojo por 2 a 1. Santiago Rodríguez y Daniel Giordano marcaron para la victoria del conjunto ferroviario; mientras que Juan Ríos convirtió para Independiente.

También en la fecha 11 el que ganó fue Villa Belgrano. En el Estadio de Mariano Moreno, el equipo de Rubén Albarello superó a Defensa Argentina por 3 a 1 con anotaciones de Esteban Boyler, Leandro Milla y Guillermo Tuso; mientras que Emmanuel Arias descontó para "Defe".

Completando la jornada, Rivadavia de Junín le ganó de visitante a Newbery por 3 a 1 en una gran tarde de Ezequiel "Peky" Álvarez, quien marcó los tres goles para el Albiceleste. Ignacio Torres descontó para el "Aviador".

Por último, en Agustín Roca el que también festejó fue Origone Fútbol Club tras ganarle a Moreno por 2 a 1. Juan Aguilera y Jonathan Zena anotaron para el local y Emanuel Sicuelo marcó el tanto del conjunto visitante.

Lo que resta

Partidos de la fecha 12: Sarmiento vs. Deportivo Baigorrita; Mariano Moreno vs. River Plate (J); Newbery vs. Origone; BAP vs. Rivadavia de Junín; Rivadavia de Lincoln vs. Independiente; y Villa Belgrano vs. Ambos Mundos.

Partidos de la fecha 13: Ambos Mundos vs. Defensa; Independiente vs. Villa Belgrano; Rivadavia de Junín vs. Rivadavia de Lincoln; Origone vs. BAP; River Plate vs. Newbery; y Deportivo Baigorrita vs. Mariano Moreno.