Concretaron una importante capacitación en fútbol femenino

Una interesante capacitación en fútbol femenino se concretó en el “Salón de la llama olímpica” del Complejo Municipal “General San Martín” de nuestra ciudad, la cual fue brindada por la dupla técnica de las selecciones femeninas Sub-17 y Sub-15, Diego Guacci y Bárbara Abot.

Se trata de una política que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) impulsa en todo el país y que se replica en nuestra Región, en este caso gracias al trabajo de la dirigencia de la Liga Deportiva del Oeste y el apoyo de la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín.

Al respecto, Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deportes del Municipio, manifestó:

“Queremos agradecer a todo el cuerpo técnico de la selección, con Diego (Guacci) a la cabeza, por haber venido hasta nuestra ciudad. Desarrollaron una jornada muy amplia, impulsada por la Liga Deportiva del Oeste, por lo que también felicito a Claudio (Yópolo) por esta iniciativa que es un reflejo del auge que tiene actualmente el fútbol femenino. En este contexto, es bueno no quedarse solo con este crecimiento sino también hacer todo lo posible para poder sostenerlo en el tiempo con este tipo de capacitaciones”.

Ampliando conceptos, el funcionario expresó:

“Es fantástica la cercanía que el cuerpo técnico le pone a esta iniciativa, porque más que una capacitación se trata de una charla o diálogo que permite tener otro tipo de contacto con la gente. La cantidad de interesados que han venido marca a las claras el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en este último tiempo”, añadió Pueyo.

Seguidamente, señaló que “queríamos acompañar esta propuesta y continuar con la articulación permanente que tenemos junto a la Liga Deportiva, porque estamos convencidos de que es la mejor forma de trabajar y obtener buenos resultados”.

Política de apertura de la Liga Deportiva

Por su parte, Claudio Yópolo, presidente de la Liga Deportiva del Oeste, indicó que “para nosotros el fútbol femenino es muy importante, hace cinco años que empezamos con esto y al día de hoy, ha tomado un auge bárbaro. Se trata de una decisión política de apertura que ha tenido La Liga, para fomentar esta categoría, por eso arrancamos con la primera y ahora le sumamos la Sub-17, Sub-15 como también Escuelas de Fútbol Femenino”.

“Todo esto se suma a este tipo de capacitaciones que hoy pudimos hacer con Diego y todo el cuerpo técnico. Se trata de una política que se está replicando en todo el país y nosotros como juninenses no podíamos ser ajenos. Esto es muy importante sobre todo para todos los profesores que han venido y que de alguna manera están empezando con esto”, destacó el dirigente deportivo.

Seguidamente, Yópolo expresó que “es un hecho muy lindo y le agradezco a Daniel porque siempre está presente con el apoyo, al igual que el Intendente Petrecca, con quienes tenemos una muy buena relación y trabajamos en conjunto para el beneficio del desarrollo deportivo de nuestra ciudad”, cerró.

Guacci y la “agenda prioritaria para el fútbol femenino”

En tanto, Diego Guacci, integrante de la dupla técnica de la Selección Argentina de Fútbol Femenino Sub-15 y Sub-17, dijo que “Venimos hasta acá por una iniciativa propia de la Asociación del Fútbol Argentino, que tiene como agenda prioritaria el desarrollo del fútbol femenino, como lo viene marcando el presidente Claudio Tapia en cada una de sus acciones. También esto es gracias a la decisión del Consejo Federal, encabezados por Pablo Toviggino y Paola Soto, quienes ponen a disposición un vuelo sin escalas para que podamos viajar a cada una de estas regiones”.

Amplió señalando: “Aquí se produce un caso particular, porque trabajar mancomunadamente no es algo habitual. Que hayamos estado en un salón tan prestigioso, con todas las comodidades, con la cantidad de gente que asistió y con el apoyo permanente que tuvimos desde la mañana, marca signos y síntomas de un gran crecimiento no solo en el fútbol femenino sino también en el deporte en general”, sostuvo Guacci.

Para finalizar, afirmó que “las generaciones venideras de mujeres van a tener un camino mucho más asfaltado del que tienen ahora y que incluso nos va a permitir soñar en grande”, completó.