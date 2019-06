Sarmiento haría uso de la opción de compra del delantero Nicolás Orsini

En las últimas horas se conoció el fuerte rumor de que Sarmiento haría un esfuerzo económico importante para hacer uso de la opción de compra del delantero Nicolás Orsini, de 25 años, valuada en 250.000 dólares.

Sobre la compra de Orsini, según pudo averiguar este diario, una de las alternativas que maneja la actual comisión directiva sería adquirir el pase pero no se descarta renegociarlo con algún club de Primera División que ya habría manifestado interés por el atacante. Se habla de que Estudiantes de La Plata y Newell’s ya habrían mostrado interés por el jugador.

La posibilidad de hacer uso de la opción de compra es un tema que por estas horas se sigue debatiendo. Entre las trabas, cabe recordar que el domingo 30 en el club habrá elecciones y una de las ideas más lógicas sería esperar a que pase esa fecha para confirmar o no la compra. Mientras tanto, el contrato de Orsini con Sarmiento está vigente justamente hasta el 30 de junio.

Elecciones

Con respecto a las elecciones, el actual presidente, Fernando Chiófalo en las últimas horas comentó: "Siempre es útil sumar a gente con ganas de trabajar. Yo sostengo y sigo sosteniendo que no tengo problema en ser presidente pero con gente de mi confianza, que ya estuvo trabajando y que la conozco desde un primer momento, ya lo dije hace catorce años". "Y no tengo problema de sumar en otro lado si nos ponemos de acuerdo, pero en principio no acepto que me pidan cargos porque sí, porque son la gente que yo necesito de confianza para puestos importantes, para firmar o para hacer cosas importantes", aseguró el dirigente, que preside el club desde hace 14 años.

Por otro lado, el referente de la lista opositora, José Molinari, dejó entrever la posibilidad de que se logre una lista de unidad o que, de lo contrario, las diferencias se dirimirían en la contienda electoral. "Son solo dos alternativas", aclaró a este diario dejando así descartada la posibilidad de bajar su lista.

La continuidad del DT

Ya confirmada la continuidad del entrenador Iván Delfino, durante la semana entrante se anunciará la fecha de regreso a los entrenamientos. Mientras tanto, el DT y la actual dirigencia ya comenzaron a delinear el nuevo plantel que afrontará la edición 2019/2020 del Campeonato de la B Nacional.

De la mano de Delfino, el conjunto de nuestra ciudad llegó a tres finales en las dos últimas temporadas, aunque no pudo lograr el tan ansiado ascenso a la Superliga. La primera fue en 2018, cuando cayó 5-1 contra San Martín de Tucumán en la definición del Reducido. Y este año llegaron las restantes: frente a Arsenal, en el desempate por el primer puesto del campeonato, en el cual fue líder durante gran parte; y por último, en la final del Octogonal ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por penales. Más allá de estas derrotas, Delfino dirigió 66 partidos (31 PG, 22 PE, 13 PP) e hizo que el Verde sea siempre protagonista y tiene más que merecida esta nueva chance.



El plantel

El primer jugador que renovó contrato es el defensor Wilfredo Olivera, quien supo ser una pieza clave en la defensa, participando en la mayoría de los encuentros en la temporada.

Por otra parte, hay incertidumbre por las continuidades del arquero Manuel Vicentini, quien tiene contrato pero que sería pretendido por el Newell’s de Kudelka; y también por Nicolás Miracco quien estaría en el radar de Central Córdoba de Santiago del Estero.

Además de Orsini y Miracco, los jugadores cuyos contratos vencen el 30 de junio son Guillermo Farré, Nicolás Castro, Leonardo Villalba y Ariel Cólzera. Los que estarían en condiciones de continuar serían Yamil Garnier, Lucas Landa, Franco Leys, Facundo Castet, Sergio Quiroga, Facundo Daffonchio, Martín García, Maximiliano Méndez, Ariel Kippes y Juan Antonini, entre otros.