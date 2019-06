Chile juega un partido clave ante Ecuador

El seleccionado de Chile, que debutó con una convincente victoria ante Japón, buscará hoy el pase a los cuartos de final de la Copa América cuando enfrente a Ecuador, en un cotejo válido por la segunda fecha del Grupo C del torneo continental que se está celebrando en Brasil.

El compromiso se jugará en el estadio Fonte Nova de Salvador Bahía, desde las 20.00 con el arbitraje del argentino Patricio Loustau.

Así como Chile logró un alentador resultado ante los asiáticos (4 a 0), dando un enorme paso hacia la clasificación a la siguiente fase, en Ecuador el ánimo es distinto después de la derrota por idéntico resultado frente a Uruguay en la primera jornada.

La idea del técnico colombiano Reinaldo Rueda es no modificar el equipo titular chileno, donde se destacaron Alexis Sánchez y un Eduardo Vargas encendido que ya se ha convertido en el máximo goleador de Chile en la historia de la Copa América.

Por su parte, el principal desafío de Hernán Darío “Bolillo” Gómez estos últimos días ha sido borrar las caras largas y levantar la moral de los jugadores ecuatorianos.

Para enfrentar a los bicampeones de América, Gómez deberá hacer un cambio obligado por la expulsión de José “Choclo” Quinteros ante los charrúas.

Pedro Pablo Velasco, el lateral derecho de Barcelona de Ecuador sería su reemplazante.

Robert Arboleda en lugar de Arturo Mina (ex River Plate) y el mediocampista Carlos Gruezo por Jefferson Intriago, completarían las tres variantes en Ecuador.

Un triunfo de la “Roja” lo clasifica le gane hoy a Uruguay- y dejaría al “Tricolor” el borde del abismo, con la única opción de golear a Japón para aspirar a pasar como uno de los dos mejores terceros clasificados.

Pero si Ecuador se impone, entrará de lleno en la lucha por la clasificación y el grupo se pondrá al rojo vivo.

Probables formaciones

Ecuador: Alexander Domínguez; Pedro Pablo Velasco, Robert Arboleda, Gabriel Achilier y Beder Caicedo; Antonio Valencia, Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela y Ayrton Preciado; Ángel Mena y Enner Valencia. DT: Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz y Arturo Vidal; José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. DT: Reinaldo Rueda.