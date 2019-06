En Sarmiento no habrá lista de unidad y las elecciones serán el domingo 30 de junio

Las posibilidades de lograr una lista de unidad en Sarmiento habrían quedado descartadas. Por eso ayer, desde el Departamento de Prensa ratificaron que las elecciones se realizarán el domingo 30 de junio. Por el momento, el actual presidente Fernando Chiófalo, quien encabezará la lista "Siglo Verde", competirá frente a la nómina de "Corazón Verde" que preside José Molinari.

Según pudo averiguar este diario, el actual presidente y Molinari habrían mantenido una reunión en los inicios de esta semana pero el desenlace del encuentro no habría aportado una solución a las diferencias. Por tal motivo, el llamado a la asamblea continúa su curso normal y si la lista de Molinari no se baja, la contienda será el domingo 30.

Por otro lado, desde lo deportivo, cabe recordar que el director técnico Iván Delfino renovó su vínculo con el club y ya comenzó a trabajar en la conformación del plantel que competirá en la edición 2019/2020 del Campeonato de la B Nacional.

Además de Delfino, el defensor central Wilfredo Olivera, de gran labor y titular indiscutido durante todo el campeonato, también rubricó su continuidad. El técnico también solicitó renovar los contratos de Guillermo Farré, Nicolás Castro, Leonardo Villalba, Ariel Cólzera, Nicolás Miracco y Nicolás Orsini -los dos últimos complicados-.

Ascendió All Boys

All Boys ascendió ayer a la Primera B Nacional ante San Telmo tras caer por 2 a 1 como visitante e imponerse en el global por 4 a 3, en el partido de vuelta del torneo Reducido de la Primera B Metropolitana.

Ezequiel D'Angelo (18m. PT) y Lucas Farías (1m. ST) anotaron en San Telmo, mientras que Cristian Sánchez (14m. ST) aprovechó una contra para brindarle el ascenso al conjunto de Floresta.

Los dirigidos por Gustavo Bartelt y Pablo Solchaga regresaron a la Primera B Nacional tras una temporada en la tercera categoría y aprovecharon la reestructuración del certamen en diciembre, cuando se determinaron cinco ascensos.

All Boys ascendió junto con Barracas Central -campeón-, Estudiantes de Buenos Aires, Atlanta y Deportivo Riestra.