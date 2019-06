Delfino renovó en Sarmiento

Al cierre de esta edición las negociaciones entre el director técnico de Sarmiento, Iván Delfino; y la comisión directiva del Verde llegaron a un entendimiento y por eso el DT seguirá al frente del plantel profesional durante una temporada más.

Según pudo averiguar este diario, el representante de Delfino y la dirigencia de Sarmiento sellaron el acuerdo de palabra y sólo resta la firma formal del entrenador. De esta manera, el DT que llevó al Verde a jugar tres finales seguirá en el conjunto de nuestra ciudad, haciendo cumplir de esta manera un deseo ya que la mayoría de los hinchas lo pedían.

También anoche desde el área de prensa confirmaron que el defensor Wilfredo Olivera seguirá en el club durante una temporada más.

No obstante, en este mercado de pases no son todas buenas para el conjunto de nuestra ciudad. Es que en los últimos días se conoció la noticia de que el delantero Nicolás Orsini, quien aún mantiene un vínculo con Sarmiento, sería pretendido por Estudiantes de La Plata.

Según medios platenses, el "Pincha" aún no ha sumado refuerzos y Gabriel Milito, su director técnico puso sus ojos en Orsini y también en Enzo Díaz, delantero quien juega en Ferro Carril Oeste.

La dirigencia de Estudiantes (LP) comenzó a moverse en el mercado de pases y ya habría iniciado gestiones con el delantero que viene de jugar 30 partidos con la camiseta de Sarmiento y convertir 12 goles en esta temporada.

Desde el entorno del delantero confirmaron a “Democracia” que aún no se realizó una oferta concreta. Mientras tanto, Orsini sigue descansando y tendría que presentarse la semana entrante a entrenar con el plantel de Sarmiento.

Cabe recordar que la dirigencia del “Verde” deberá determinar si le compra el pase o no a Nicolás Orsini, tasado en 250.000 dólares.

Entre los que sí tienen contrato y podrían seguir en Sarmiento están: Manuel Vicentini, Yamil Garnier, Lucas Landa, Franco Leys, Facundo Castet, Sergio Quiroga, Nicolás Castro, Ariel Cólzera, Facundo Daffonchio, Martín García, Maximiliano Méndez, Ariel Kippes y Juan Antonini.