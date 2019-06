Brasil enfrenta hoy a Venezuela en su segunda presentación

El seleccionado brasileño, anfitrión de la Copa América y máximo candidato al título, enfrentará hoy a Venezuela por la segunda fecha del Grupo A después de su debut con goleada ante Bolivia en la apertura del torneo.

El partido se jugará en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía desde las 21.30, con arbitraje del chileno Julio Bascuñan y transmisión de los canales TyC Sports y Directv Sports.

El argentino Fernando Rapallini formará parte como asistente del equipo arbitral que estará a cargo del VAR.

Brasil vuelve a presentarse luego de la contundente victoria en San Pablo (3-0) y buscará el triunfo que le asegure la clasificación a los cuartos de final. Pese a ese resultado, que consiguió mediante un doblete de Philippe Coutinho y otro tanto de Everton, el equipo de Tite recibió algunos silbidos de parte de su exigente "torcida".

Venezuela, en tanto, rescató un empate ante Perú por 0-0 en Porto Alegre tras jugar los últimos quince minutos con un jugador menos y convirtió a su arquero Wuilker Fariñez en figura del encuentro.

El entrenador del pentacampeón del mundo solo realizará un cambio y será el ingreso de Arthur, compañero de Lionel Messi en Barcelona de España, que se recuperó de la molestia en la rodilla derecha que lo privó de jugar en el debut. Fernandinho le dejará su lugar en el once inicial.

Rafael Dudamel, DT de la "Vinotinto", tendrá que realizar una variante obligada ya que el lateral izquierdo Luis Mago fue expulsado por doble amonestación en el duelo ante Perú y en su lugar estaría Ronald Hernández.

No obstante, el ex arquero podría presentar otros cambios y un esquema más defensivo ya que advirtió que "jugar de igual a igual contra Brasil sería una tontería".

El historial es ampliamente favorable para Brasil, que ganó 21 de los 24 partidos, empató dos y perdió solo uno.

La única victoria de Venezuela fue por 2-0 en 2008 en el marco de un amistoso disputado en Estados Unidos.

Probables formaciones

Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Filipe Luís; Casemiro y Arthur; David Neres, Philippe Coutinho, Richarlison; Roberto Firmino. DT: Tite.

Venezuela: Wuilker Fariñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva y Roberto Rosales; Júnior Moreno; Jefferson Savarino, Yangel Herrera, Tomás Rincón y Jhon Murillo; Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.