Boca recuperó a Reynoso y espera a Alexis Mac Allister

El plantel de Boca Juniors inició ayer la pretemporada de cara a la segunda parte del año sin su primer refuerzo, Alexis Mac Allister, quien todavía no firmó el contrato, pero con la reincorporación al grupo de Emanuel Reynoso, ya recuperado de la lesión.

Los futbolistas comenzaron la primera jornada a las 7 de la mañana con los habituales estudios médicos y a los 9.30 salieron a la cancha 2 del complejo “Pedro Pompilio” para entrenar bajo las órdenes del entrenador Gustavo Alfaro.

Alexis Mac Allister, primer refuerzo para el segundo semestre de 2019, se presentó en el predio pero al demorarse la firma del contrato por una cuestión administrativa todavía no se sumó oficialmente al plantel.

El que sí inició la pretemporada con sus compañeros fue el cordobés Reynoso, quien se recuperó del esguince en la rodilla izquierda que sufrió el 5 de mayo ante Godoy Cruz (Mendoza) por la Copa Superliga.

El cuerpo técnico de Alfaro tuvo a disposición a 31 futbolistas, de los cuales ocho son juveniles promovidos de divisiones inferiores, a saber:

Agustín Lastra (arquero tucumano, categoría 2001); Santiago Ramos Mingo (defensor central cordobés, zurdo y categoría 2001); Iván Alvariño (volante central, 2001); Adrián Sánchez (volante central, 1999); Aaron Molinas (mediocampista ofensivo, ex River, 2000); Alan Varela (enganche, 2001); Lucas Brochero (delantero, 1999); y Brandon Cortés, enganche, categoría 2001 y el único que ya debutó en primera división.

Estos juveniles se sumaron a los siguientes profesionales:

Marcos Díaz (arquero); Marcelo Weigandt, Kevin Mac Allister, Carlos Izquierdoz, Paolo Goltz, Frank Fabra, Lisandro López y Emmanuel Mas (defensores).

Iván Marcone, “Bebelo” Reynoso, Agustín Almendra, Nicolás Capaldo, Agustín Obando y Jorman Campuzzano (mediocampistas); Carlos Tevez, Cristian Pavón, Darío Benedetto, Ramón Ábila, Sebastián Villa y Mauro Zárate.

La actividad se centró en partidos de fútbol en espacios reducidos con equipos de seis futbolistas bajo una intensa lluvia.

En el primer día de entrenamientos también estuvieron en el complejo el arquero Esteban Andrada y el defensor Julio Buffarini, quien arrastra una lesión en la rodilla izquierda que desde la final ante Tigre.

Andrada volvió el domingo de Brasil luego de ser desafectado del seleccionado argentino por un fuerte golpe en la rodilla derecha y ayer se reunió con el cuerpo médico boquense para someterse a una nueva revisión, en l cual se descartó una dolencia grave.

El plantel se concentró anoche en el hotel Sofitel de Cardales y allí continuará la preparación, desde hoy y hasta el 30 de junio, cuando viajará a Estados Unidos para disputar tres amistosos.

Toda la semana el plantel entrenará en doble turno, a puertas cerradas y recién el viernes hablaría un jugador en conferencia de prensa.

El primer amistoso será el 3 de julio ante América, de México, en Nueva Jersey y luego, el 6, enfrentará a Chivas, también de México, en Seattle.

Por último, la delegación "xeneize" se trasladará a Tijuana para visitar a Xolos, el 10 de julio, para cerrar la preparación en el exterior.

El primer partido oficial de la temporada 2019/20 será el 24 de julio ante Athletico Paranaense, en Curitiba, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

En el medio tendrá el inicio de la Superliga y la revancha ante los brasileños se jugará el 31 de julio en “La Bombonera”.