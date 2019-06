El entrenador Iván Delfino decidirá esta semana si continúa o no en Sarmiento

Esta semana será clave para conocer gran parte del futuro futbolístico de Sarmiento de cara al inicio del Campeonato de la B Nacional. Mientras muchos equipos ya comenzaron a reforzarse, en el Verde ni siquiera está confirmado si Iván Delfino continuará o no al frente del plantel profesional.

La respuesta del DT llegaría esta semana. Desde la comisión directiva de Sarmiento hay optimismo pero por ahora no hay pistas sobre un probable sí o no.

Sobre la continuidad de Delfino, en los últimos días el presidente Fernando Chiofalo opinó: "Yo creo que Iván hizo un trabajo excepcional y desde que está él, Sarmiento debe haber perdido cinco partidos y es el equipo que más puntos sacó".

Añadió: "Este plantel se armó con un presupuesto con un 30% menos de poder adquisitivo que la mayoría de los clubes de esta categoría. Si el resultado se evalúa por los últimos minutos de fútbol o por no haber ganado una final, me parece que es muy débil. El trabajo realizado por esta dirigencia, cuerpo técnico y plantel es excelente".

Está claro que la intención de Chiófalo y su equipo de trabajo es que Delfino continúe en el cargo pero habrá que ver qué determinación toma el entrenador.

Una vez confirmado el técnico, la dirigencia trabajaría con la renovación de varios contratos. Entre las prioridades, habría que resolver la continuidad de Nicolás Orsini, Guillermo Farré, Nicolás Miracco, Wilfredo Olivera, Nicolás Castro, Leonardo Villalba y Ariel Cólzera, entre otros.

La actualidad del mercado de pases

El campeonato arrancaría el 17 de agosto y los equipos ya se mueven para sumar refuerzos. Se viene un torneo de la B Nacional más que especial y picante con la edición 2019/20. Se estima que comenzará el 17 de agosto, aunque todavía desde AFA no hubo confirmación oficial.

De todas maneras, los equipos ya se mueven activamente en el mercado de pases. A continuación, un repaso por los clubes que comenzaron a mover el tablero.

Almagro

El volante central Ezequiel Piovi firmó la extensión de su contrato hasta el 30 de junio del 2021. El nuevo DT Carlos Mayor ya inició su nuevo ciclo.

Atlanta

El delantero Leonardo Marinucci de 26 años se convirtió en el segundo refuerzo. Llega desde Crucero del Norte y también realizó divisiones inferiores en Estudiantes de La Plata. Ya había sumado al enganche Nicolás Talpone, ex Agropecuario.

Ramiro Fernández se convirtió en otra de las nuevas caras Bohemias para afrontar la próxima temporada de la B Nacional. Es lateral izquierdo, tiene 23 años, proviene de Accasusso.

Agropecuario

El delantero Mauro Albertengo dejó Atlético Rafaela para ser jugador del equipo Sojero. Este equipo ya había sumado Matías Defederico, Nicolás Dematei y el arquero Martín Perafán.

Brown (PM)

Franco Agüero (26 años), arquero, ex Sansinena de General Daniel Cerri, es nuevo refuerzo de Guillermo Brown para la próxima temporada. Kevin Ceceri (23), defensor, ex Gimnasia y Esgrima La Plata, también se suma al plantel. Mateo Ramírez (24), mediocampista, ex Gimnasia y Esgrima de Mendoza, es otro de los refuerzos

Brown de Adrogué

Concretó el regreso del goleador histórico de la institución, Gastón Grecco. La dirigencia está en tratativas con el volante creativo Juan M. Olivares, en pos de asegurar su continuidad en el equipo.

Martín Ríos, Ignacio Liporace, Ignacio Boggino, Alberto Stegman, Adrián Maidana e Iván Silva acordaron su continuidad en el club para la próxima temporada. El DT Pablo Vico y su grupo de trabajo sellaron su continuidad por un año más al frente del equipo profesional.

Nueva Chicago

El primer equipo volvió a entrenarse bajo las órdenes de Gastón Esmerado y su cuerpo técnico. David Achucarro y Almir Soto Maldonado, de común acuerdo, quedaron en libertad de acción y ambos continuarían su carrera en Colombia

Platense

El ex Gimnasia de Mendoza y Sarmiento, Gonzalo Bazán, será nuevo jugador del Calamar. Firmará en los próximos días. Las bajas confirmadas son Daniel Vega, Ezequiel Gallegos, Emanuel Bocchino, Diego Tonetto, Franco Chiviló, Gustavo Toranzo, Darío Leguiza, Emmanuel Carreira, Franco Cabral, Cristian Zarco, Sebastián Luzuriaga y Nelson Ramos.

Estudiantes de Buenos Aires

El mediocampista Rodrigo Melo, proveniente de Ferro, es la primera incorporación del Matador para la temporada 2019/20.

Chacarita

El delantero uruguayo Juan Cruz Mascia es nuevo jugador del funebrero. Mascia firmó su vínculo por un año, sin cargo y con opción.

Deportivo Morón

Agustín Mansilla, delantero proveniente de Lanús, firmó contrato con la institución por dos años. Además, incorporó a los volantes Diego Tonetto, Dylan Glaby y Lucas Pérez Godoy, más el delantero Kevin Grissi. También arribó el arquero Franco Nahuel Ravizzoli. El DT es Arnaldo “Cacho” Sialle.

San Martín (SJ)

Ya sumó siete refuerzos. Ellos son: Marcos Fernández, volante de 26 años, ex Colón de Santa Fe; Julio Gonzalo Ramírez, mediocampista de 27 años, ex San Lorenzo y Sportivo Belgrano; Nicolás Herranz, defensor de 24 años, ex Olimpo y Rosario Central; Ezequiel Vidal, delantero de 23 años, ex Olimpo e Independiente; Cristian Barinaga, delantero de último paso por Agropecuario; "Maxi" Martínez, lateral izquierdo ex San Martín de Tucumán; y Nicolás Bertocchi, volante ex Unión de Santa Fe.

San Martín (T)

El volante Claudio Mosca es el primer refuerzo de San Martín para la temporada 2019-2020.

Estudiantes de Río Cuarto

Ya concretó los arribos de Emanuel Martínez Schmidt (defensor nacido en Crespo el 10/04/1987) y Francisco Aman (volante nacido en San Luis el 17/04/1993). También presentó al volante Yair Ezequiel Arismendi. Además logró retener la base del último torneo y al DT Marcelo Vázquez.

Belgrano

El único refuerzo confirmado hasta el momento es el goleador Pablo Vegetti. Alfredo Berti será el DT y se trabaja para retener a Christian Almeida, Cristian Techera y Marcelo Meli.

Instituto (C)

El equipo que conducirá César Zabala ya tiene cuatro refuerzos confirmados: el arquero Germán Salort, el defensor José Villegas y los extremos “Maxi” López y Alejandro Melo.