El Perú del DT argentino Ricardo Gareca debuta hoy ante Venezuela

El seleccionado de Perú, que tiene como entrenador al argentino Ricardo Gareca, juega hoy ante Venezuela en el debut de ambos equipos en el Grupo A de la Copa América que se desarrolla en Brasil.

El encuentro se jugará en el estadio Arena do Gremio, en la ciudad de Porto Alegre, con capacidad para 55.000 espectadores, desde las 16 y con el arbitraje del colombiano William Roldán y televisado por TyC Sports.

Perú, que con Gareca avanzó a la Copa del Mundo de Rusia cortando una racha de 48 años sin ir a un mundial, jugará su tercera Copa América conducido por el argentino, finalizando tercero en Chile 2015 y eliminado en cuartos de final por Colombia en la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016.

Con respecto al equipo que debutará ante Venezuela, la duda se presenta en la ofensiva, ya que Gareca deberá optar por el habilidoso André Carrillo, que no está jugando bien, o Edison Flores o Christofer González.

Además Perú presentará a tres jugadores que acaban de superar una lesión, como son Jefferson Farfán y Carlos Zambrano, que no estuvieron en los amistosos contra Costa Rica y Colombia, y Luis Advíncula, que se perdió el último cotejo ante los "cafeteros" por un esguince de tobillo.

La "Vino tinto"

Venezuela llega al torneo muy confiado tras vencer a Estados Unidos por 3 a 0 con la conducción del entrenador Rafaél Dudamel (ex arquero de Quilmes) intentando llegar más lejos que los cuartos de final de la Copa América Centenario, cuando quedó afuera al caer 4-1 ante Argentina.

Los dos equipos tienen muy presente que ganar este partido determinará en gran medida las posibilidades de ambos equipos de pasar a los cuartos de final, ya que en las jornadas siguientes jugarán con Bolivia y Brasil, los otros rivales del grupo.

Los antecedentes históricos juegan a favor de Perú, que solo perdió una vez ante Venezuela en Copa América en los siete cotejos jugados, con cinco triunfos incaicos y un empate.

Probables formaciones

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Yordan Osorio, Mikel Villanueva, Roberto Rosales; Jefferson Savarino, Tomás Rincón, Yangel Herrera, Junior Moreno, Jhon Murillo; y Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Edison Flores, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva; Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.