"La semana que viene hablaré con la gente de Sarmiento y también analizaré otras propuestas"

El plantel profesional de Sarmiento está de licencia. Hay un impasse. Y como siempre ocurre, las versiones corren y el hincha quiere saber quién se va y quién se queda. En esa rueda de nombres, mucho tiene que ver que al 50 por ciento de los jugadores se les vence el contrato el 30 de junio.

En esta reestructuración, la semana entrante será clave para ir definiendo el futuro. En principio, la comisión directiva se reunirá con el entrenador Iván Delfino para conocer su decisión.

Como este diario ya lo anticipó, el presidente Fernando Chiófalo ya hizo público su deseo de que el DT siga en el cargo. Al respecto, la máxima autoridad de la institución Verde dijo: "Yo creo que Iván hizo un trabajo excepcional y desde que está él, Sarmiento debe haber perdido cinco partidos y es el equipo que más puntos sacó".

Añadió: "Este plantel se armó con un presupuesto de 30% menos de poder adquisitivo que la mayoría de los clubes de esta categoría. Si el resultado se evalúa por los últimos minutos de fútbol o por no haber ganado una final, me parece que es muy débil. El trabajo realizado por esta dirigencia, cuerpo técnico y plantel es excelente".

Una vez que se confirme la continuidad o no de Delfino la dirigencia tendrá que renegociar con aquellos futbolistas a los que se le vence el contrato. En este grupo está el volante Guillermo Farré, de buen campeonato, quien ayer habló con Democracia y dijo: "Me tomé estos días para descansar porque realmente lo necesitaba. La semana que viene hablaré con la gente de Sarmiento y analizaré otras propuestas. En principio no puedo confirmar nada".

También en diálogo con este diario, Farré había dicho: "Tanto los hinchas de Sarmiento como la gente me han tratado siempre muy bien, pero bueno, se sabe que el fútbol se maneja en otros parámetros. Cuando uno pasa los 30 años, el tema del retiro está ahí. A los 38 siento que estoy en un nivel como para seguir jugando pero bueno, el sistema analiza más el momento, tiene otros parámetros".

Miracco y Orsini también hablaron con Democracia

El delantero Nicolás Miracco tuvo que aclarar que su deseo es continuar en Sarmiento. En las redes sociales, el atacante se había despedido de su amigo el arquero Pablo Fernández pero por el tono de sus palabras se generó una confusión. Al respecto, el goleador remarcó: "Simplemente me despedí de un amigo porque uno nunca sabe las vueltas del fútbol. No quiero que la gente lo tome como una despedida del club porque no lo es. Mi contrato vence el 30 de junio, Sarmiento debe hacer uso de una opción de compra pero aún no hay novedades. Ojalá salga todo bien porque me gustaría quedarme".

En este contexto, Democracia también logró obtener la opinión del delantero Nicolás Orsini, quien informó que tampoco tomó ninguna decisión con respecto a su futuro. "Estoy tratando de descansar, de tomarme unos días. Todavía no hablé con mi representante y por eso no sé cuáles son las opciones. Todavía no tomé ninguna decisión", aclaró el "9", en diálogo con este diario.

Según se pudo saber, en el caso de Orsini la dirigencia deberá determinar si le compra el pase o no tasado en 250.000 dólares.

Entre los que sí tienen contrato y podrían seguir en Sarmiento están: Manuel Vicentini, Yamil Garnier, Lucas Landa, Franco Leys, Facundo Castet, Sergio Quiroga, Nicolás Castro, Ariel Cólzera, Facundo Daffonchio, Martín García, Maximiliano Méndez, Ariel Kippes y Juan Antonini.