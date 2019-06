A un día del debut, desafectaron a Andrada de la Selección y lo reemplaza Musso

La AFA solicitó hoy a la Conmebol que Juan Musso sea el reemplazante del lesionado Esteban Andrada, desafectado del plantel de la Selección argentina a 24 horas del debut en la Copa América de Brasil 2019.

"Andrada sufrió un traumatismo de rodilla derecha y evolucionó desfavorablemente presentando un importante cuadro de derrame articular no encontrándose apto médicamente para participar de la Copa América", explicó la AFA en un escueto comunicado.

Ante esto, según indicó, la dirigencia albiceleste "presentará la nota a Conmebol para aguardar la autorización del reemplazante que será Juan Musso".

Es que los médicos de Conmebol deben constatar la lesión de Andrada para autorizar la modificación en la lista de convocados, tal como lo indica el reglamento de la competición.

Musso, de 25 años y que logró la permanencia en la Serie A con el Udineses de Italia, afirmó hace unos días atrás que estaba ilusionado con la convocatoria.

"Si me llaman daré todo como lo hago siempre en cada partido y en cada entrenamiento", sostuvo el arquero.

Tras el fuerte golpe en la rodilla derecha y la desafectación de la Selección, el representante del arquero de Boca reconoció que Andrada estaba "bajoneado" por la situación y anticipó que retornará a la Argentina lo antes posible para iniciar la recuperación en Boca.

"Se lo notaba preocupado, pero estaba bien con la rodilla inflamada, lamentablemente se tomó la decisión que quede desafectado porque tiene más tiempo de recuperación. Es una lástima pero ya tendrá una nueva oportunidad", afirmó Luciano Nicotra.

"Estaba medio bajoneado, es un momento difícil, hay que tratar de no ser sentimentalista, porque tenía mucha expectativa e ilusión. El domingo se vuelve a la Argentina, porque quiere recuperarse en Boca lo antes posible, es lo mejor de cara al futuro", agregó.

Sobre el grado de la lesión, Nicotra explicó que a Andrada le extrajeron líquido con sangre de la rodilla, lo que terminó provocando la decisión de Scaloni.

"No me contó bien cómo fue el golpe, estaban en un reducido y chocó con Guido Rodríguez, le pegó con la canilla en la tibia, pero fue muy fuerte y no pudo seguir entrenando. Le sacaron líquido con sangre de la rodilla", cerró.