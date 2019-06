Scaloni ya tiene el equipo para el debut

Los mismos 11 titulares que trabajaron desde que el seleccionado argentino llegó a Salvador de Bahía serán los que en la práctica definitoria de hoy "cerrarán" el equipo que afrontará el debut de mañana sábado en la Copa América, de Brasil, ante Colombia, inaugurando el grupo B del certamen.

El director técnico Lionel Scaloni se mostró en estos días muy conforme con la buena tarea que viene cumpliendo en las prácticas Agustín Marchesín, que justamente dio un paso adelante en su consideración en detrimento de Esteban Andrada, con el que pelea palmo a palmo por ser el segundo del titular, Franco Armani.





La otra duda que navegó en la mente del entrenador cuando llegó a Brasil fue la de incluir a Roberto Pereyra por el andarivel derecho para impedir el juego de los colombianos por allí, pero al conocer que el marcador de punta por ese sector será Wiliam Tesillo, un zaguero central devenido lateral, eligió mantener a Leandro Paredes en el equipo, conformando su dupla predilecta en la media cancha junto a Giovani Lo Celso.

Por lo tanto la alineación argentina para arrancar en el Arena Fonte Nova su participación en esta Copa América será la misma que se viene barajando desde el lunes, con Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso y Ángel Di María; Lionel Messi y Sergio Agüero.

La presencia de Menotti

Y en ese partido de mañana a las 19 estará presente el Director de Selecciones Nacionales, César Luis Menotti, que ya recuperado de un fuerte estado gripal estará llegando a Salvador de Bahía para sumarse al grupo, donde es muy considerado, y admirado, por todos los futbolistas y los integrantes del cuerpo técnico.

La presencia del "Flaco" será un estímulo más para este plantel que logró una muy buena mancomunión en estos pocos días de concentración y los objetivos, pese a algunas manifestaciones "protectivas", pasan por llegar a la final del domingo 7 de julio en el estadio Maracaná.

La "Copa América es un Mundial", dijo Messi

"Para nosotros esta Copa América es un Mundial", afirmó Messi pocas horas antes de viajar hacia Brasil, y aunque apreció que Argentina "está atravesando un proceso de recambio y por eso no es candidato", la primera impresión parece llevarse puesta a la segunda.

Inclusive hoy mismo Germán Pezzella, ya recuperado de la fractura en el maxilar derecho, sostuvo que "el candidato a llevarse el título es Brasil", redoblando la apuesta, seguramente consensuada, para pasarle toda la responsabilidad, que igualmente ya la tiene en grado sumo después del fracaso en el Mundial 2014, al dueño de casa, que ante la ausencia de Neymar dejó a Messi como figura excluyente del certamen.

En medio de ese panorama el seleccionado volvió a entrenarse hoy en horario vespertino, para adaptarse al momento en que va a jugarse el partido ante Colombia, el rival "a priori" más fuerte del grupo, con el que seguramente Argentina tendrá que dirimir el primer puesto, sin soslayar, por supuesto, las bondades de los otros dos competidores, Paraguay y el campeón asiático, Qatar.

La prensa solamente pudo observar el cuarto de hora final del entrenamiento, durante el cual hubo fútbol en espacios reducidos en el campo de juego del club Vitória, de la segunda división brasileña, y en ese lapso Messi hizo, como siempre, de las suyas, poniendo de manifiesto una vez más su gen competitivo cuando tras dejar desparramado a Marcos Acuña remató de zurda y el balón rebotó en el palo derecho del arco defendido por Marchesín.

A "Lío" se lo notó contrariado después de esa acción, que fue la última del entrenamiento, aunque la jugada en la que desairó a Acuña fue quizá una "venganza" por el pelotazo que el ex Racing Club le dio en un momento del entrenamiento en el brazo izquierdo y lo dejó muy dolorido, observándose constantemente la marca roja que se notaba por debajo de la manga corta de la remera de entrenamiento.

En tanto los dirigentes a cargo de la delegación, entre ellos el ex presidente de San Martín, de San Juan, Jorge Miadosqui, se encargaron poco antes del entrenamiento de desmentir que la llegada de un grupo de funcionarios de la Conmebol al Novotel Aeroporto, hubiera tenido que ver con un control antidóping sorpresivo, similar al que tuvo lugar la semana pasada en el predio de AFA, en Ezeiza.