"Me gustaría quedarme en Sarmiento", aseguró Miracco

El delantero de Sarmiento, Nicolás Miracco, aclaró ayer que su deseo es continuar vistiendo los colores del Verde. En las redes sociales, el atacante se había despedido del arquero Pablo Fernández, con quien comparte una linda amistad; pero por el tono de sus palabras muchos hinchas lo tomaron como una despedida del club.

En diálogo con Democracia, Miracco dijo: "Me despedí de un amigo porque uno nunca sabe las vueltas del fútbol. No quiero que la gente lo tome como una despedida del club porque no lo es".





Añadió: "Mi contrato vence el 30 de junio, Sarmiento debe hacer uso de una opción de compra pero aún no hay novedades. Ojalá salga todo bien porque me gustaría quedarme en Sarmiento".

De esta manera, el atacante confirmó que se mantiene a la espera. Al mismo tiempo, ayer se pudo saber que el entrenador Iván Delfino finalmente se reunirá la próxima semana con los directivos para determinar su continuidad. "Personalmente me gustaría que continúe”, deslizó el presidente de la institución, Fernando Chiófalo.

Según lo confirmó a este diario, Chiófalo quiere ver primero si se presentará a las elecciones por un nuevo período y recién ahí se sentará a hablar con Delfino.

Además, de cara a la temporada que se viene, Sarmiento podrá contar con Manuel Vicentini, Yamil Garnier, Lucas Landa, Franco Leys, Facundo Castet, Sergio Quiroga, Nicolás Castro, Ariel Cólzera, Facundo Daffonchio, Martín García, Maximiliano Méndez, Ariel Kippes y Juan Antonini.

En otro orden, la dirigencia deberá determinar si le compra el pase al delantero Nicolás Orsini, goleador con 12 tantos en la temporada, tasado en 250.000 dólares.