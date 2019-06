Brown de Adrogué retornó a las prácticas

El plantel de Brown de Adrogué regresó ayer al trabajo y la novedad consistió en el retorno del goleador Gastón Grecco, uno de los emblemas e ídolos de la institución. El atacante, que convirtió 94 tantos en el club, se sumó al equipo que dirige el DT Pablo Vicó.

Grecco, de 38 años, procede de Cañuelas, equipo en el que marcó 5 tantos en el último campeonato de la Primera C. “Volver a casa siempre me genera ansiedad. Pero también estoy muy feliz”, expresó escuetamente el atacante, al sitio partidario ABC Brown.

Los jugadores que acordaron su continuidad y se entrenaron también en el estadio Lorenzo Arandilla son: Martín Ríos, Ignacio Liporace, Ignacio Boggino, Alberto Stegman e Iván Silva.

En cambio ya no pertenecen más a la entidad 'tricolor' Sebastián Anchoverri, Marcelo Lamas, Leonardo Zaragoza (acordó su llegada a Estudiantes de Caseros), Matías Cortave, Emir Faccioli, Alexis Vega, Germán Herrera, Maximiliano Resquín, Matías Ruiz Sosa, Matías Sosa, Nicolás Benegas (arregló en Defensores de Belgrano), Santiago De Sagastizábal y Lucas Campana.