Nicolás Orsini aclaró que aún no tomó "ninguna decisión"

Tras la derrota en la final del reducido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, son muchos los interrogantes que circulan en el mundo Sarmiento. El principal es saber si Fernando Chiófalo finalmente decidirá o no postularse para continuar en el cargo. Luego, se definirá la continuidad del entrenador Iván Delfino y del 50 por ciento del plantel.

En este contexto, ayer, Democracia logró obtener la opinión del delantero Nicolás Orsini, quien aclaró que aún no tomó ninguna decisión con respecto a su futuro. Sobre las ofertas que tendría y sobre su futuro en el Verde, el atacante dijo: "Estoy tratando de descansar, de tomarme unos días. Todavía no hablé con mi representante y por eso no sé cuáles son las opciones". "Todavía no tomé ninguna decisión", aclaró.

Cabe recordar que además de Orsini, la dirigencia deberá resolver la continuidad de Guillermo Farré, Nicolás Miracco, Wilfredo Olivera, Nicolás Castro, Leonardo Villalba y Ariel Cólzera, entre otros.