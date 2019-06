All Boys venció a San Telmo en la ida

All Boys venció ayer a San Telmo por 3 a 1 en el barrio de Floresta por la ida de la final del reducido que otorga la última plaza para el ascenso a la Primera “B” Nacional de fútbol.

Los goles de All Boys fueron convertidos por Gabriel Tellas, Hugo Soria e Ignacio Vázquez, mientras que Nicolás Igartúa descontó para San Telmo, que finalizó con diez jugadores por la expulsión de Leandro Hertal en el inicio del encuentro.

El equipo de Floresta, errático y nervioso en gran parte del primer tiempo, obtuvo una buena diferencia que pudo haber sido mayor con las situaciones que generó en los primeros minutos de la segunda etapa.

San Telmo, a pesar de la roja directa a Hertel tras el fallo corregido por el árbitro Sebastián Bresbas en la infracción severa a Milton Céliz, dio pelea y descontó en el momento justo, cuando All Boys lo tenía entre las cuerdas en búsqueda de una goleada lapidaria.

Un remate de media distancia extraordinario de Igartúa significó el 1-3 que renovó las esperanzas de San Telmo para la revancha.

El arquero Marcos Jara, responsable de un rebote en el primer tanto de All Boys, sostuvo a San Telmo en el tramo final que incluyó el remate de Soria (36 minutos) en el travesaño.

All Boys no contará en la revancha con el defensor Facundo Mellilán por acumulación de tarjetas amarillas.

El desquite se producirá el próximo domingo, desde las 13, en el estadio “Osvaldo Baletto” de la Isla Maciel.