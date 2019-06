Rivadavia de Lincoln debió trabajar para vencer a Defensa Argentina y volver al primer puesto

Ayer, pasado el mediodía dio comenzó la décima fecha del campeonato “Apertura” 2019 de fútbol que organiza la Liga Deportiva del Oeste, certamen denominado "Andrés ´Pato´ Pastorino”, que tiene en juego la Copa “Clínica IMEC”.

En su estadio "El Coliseo" de la vecina ciudad, Rivadavia de Lincoln debió trabajar para vencer 3 a 2 a Defensa Argentina, quien pese a ir perdiendo 2 a 0 antes de los diez minutos de juego, "trabajó" el partido, descontó y luego lo empató (ya en el complemento), aunque terminó cayendo 3 a 2 sobre el final, cuando los "celestes" jugaban con un hombre medio por la expulsión del volante central Enzo Coria, pasada la media hora de la etapa de vuelta.

En una ráfaga de nueve minutos, los iniciales, los albirrojos dirigidos por Matías Bardón ganaban 2 a 0. Abrió la cuenta a los 2´ el primer marcador central Pablo Moreyra, mezclado con sus delanteros, y a los 9´ Facundo Blanco puso el 2 a 0.

Defensa se fue recuperando de a poco y descontó a los 28´, con un buen remate desde elpunto del penal de Rubén Bustamante, tras una falta que sancionó correctamente Pablo Fernández y que el morrudo centrodelantero defensista cambió por gol, poniendo el 2 a 1 con el cual se fueron al descanso.

Cuando reanudaron, el CADA se fue con todo a buscar el empate y lo logró a los 10´, con un impecable tiro libre que despachó Emmanuel Arias, al que nada pudo oponerle el arquero anfitrión, Bruno Bellón.

De allí hasta el final, los dos buscaron el triunfo, el trámite se hizo de ida y vuelta y pasada la media hora, todo se le complicó a Defensa, con la roja que recibió Enzo Coria. Ello lo aprovechó Rivadavia de Lincoln, quien lo terminó ganando con otra aparición en ataque del ayer "goleador", el defensor central Pablo Moreyra, a los 38 minutos.

Con ese tanto, Rivadavia de Lincoln se quedó con la victoria, muy festejada por su gente, ya que costó bastante y al concretarse, le permitió a los de Matías Bardón recupera el primer puesto de las posiciones, al menos hasta que se jueguen hoy los demás encuentros de la décima jornada de un certamen que está apasionante.

Hoy se completa

Recordemos que tiene fecha libre Defensa Argentina y los partidos a jugarse en la tarde de hoy, desde las 15.30 horas, son los siguientes:

Deportivo Baigorrita vs. River Plate, en la vecina localidad, con arbitraje de Joel Rivero; Sarmiento vs. Origone FC (en el estadio de Ambos Mundos) con el contralor de Julio Morales; Mariano Moreno vs. Rivadavia de Junín, siendo juez Jorge Barragán; Jorge Newbery vs. Independiente, con arbitraje de D. Funes ; y B.A.P. vs. Ambos Mundos, con el contralor del soplapitos Juan Carlos del Fueyo.

En divisiones inferiores, esta es la programación dominical:

Rivadavia (Lincoln) vs. Defensa Argentina: en Sexta (12.30 horas), Décima (13.30hs), Octava (14.30hs) y Cuarta (15.45hs).

Sarmiento vs. Origone FC: en Séptima (14 horas), Pre décima (15hs), en cancha de Ambos Mundos.

Mariano Moreno vs. Rivadavia (Junín): en Novena (10.30 horas), Séptima (11.30), Quinta (12.45) y PreDécima (14 hs.).

Deportivo Baigorrita vs. River Plate: en Novena (12 horas), Séptima (14).

B.A.P. vs. Ambos Mundos: en Novena (10.30 hs.), Séptima (11.30), Quinta (12.45) y Pre Décima (14 hs.).

Jorge Newbery vs. Independiente: en Novena (10.30 hs.), Séptima (11.30), Quinta (12.45) y Pre Décima (14 hs.).