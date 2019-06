“Tengo el dolor de dejar pasar una nueva oportunidad", reconoció el DT Iván Delfino

Al término del encuentro donde Sarmiento cayó en los penales frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, el entrenador del Verde Iván Delfino habló con la prensa en la zona de vestuarios del Estadio "Eva Perón".

Con claros signos de angustia, Delfino dijo: “Tengo el dolor de dejar pasar una nueva oportunidad. En esta situación no se puede hacer un análisis. Estoy dolido y ahora no queda más que cada uno descanse lo más que pueda. El grupo trabajó y lamentablemente, esta vez, por los penales, perdimos”.

Añadió: “Como el partido anterior, tuvimos las más claras y nos quedamos otra vez muy dolidos y cerca de algo, habiendo tenido tantas oportunidades. Esto es fútbol y no siempre gana el que tiene más chances o el que tiene mejor equipo, y nos quedamos con las manos vacías”.

En relación a la final perdida, también señaló: “Lo que vale es el resultado, que nosotros no lo conseguimos en los 90 minutos y después tuvimos la mala fortuna de errar un penal y se terminó. No puedo perder la cordura porque todavía estoy dentro de un grupo. Si bien soy un técnico que dirigió cuatro equipos, en el Nacional B, es mi cuarta final y uno va aprendiendo con los jugadores”.

“Hay cosas más allá del dolor que uno siente por lo deportivo, ya que todos queríamos el logro, creo que hay cuestiones grupales que los jugadores no se van a poder olvidar. Nos hacen creer que sin el logro deportivo estas cosas no tienen valor”, agregó.

Por último, Delfino completó: “Yo soy el que más quiere ganar todo lo que sea y mis jugadores también. No somos mejores ni peores, tenemos que pasar este trance y reponernos, porque todo continúa. Hay muchos chicos que volverán a jugar estas cosas. Yo creo que el fútbol es lo único que te sigue dando sorpresas. Jugamos con un equipo que tiene casi el triple de presupuesto que nosotros y llegamos a esta instancia por mérito propio. Ahora hay que estar tranquilos para tomar buenas decisiones”.