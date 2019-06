"Me hicieron muy feliz", dijo el DT de Central Córdoba de Santiago del Estero

El DT de Central Córdoba de Santiago del Estero, Gustavo Coleoni, aseguró que sus jugadores lo hicieron "muy feliz" al conseguir el ascenso a la Superliga Argentina de Fútbol, tras vencer en la final del torneo Reducido de la B Nacional a Sarmiento en definición con tiros desde el punto penal.

"Me hicieron muy feliz y no tengo más que palabras de agradecimiento para todos mis jugadores. Esto es muy emocionante", dijo el "Sapo" Coleoni.

"Esto es algo que el grupo merecía largamente -agregó-. Esta final con Sarmiento de Junín fue palo y palo, son un gran equipo. Pero nosotros en cada partido nos propusimos dejar todo y por suerte hoy se nos dio".

Coleoni, visiblemente emocionado, puntualizó: "Uno hace un recorrido hacia atrás y ve todo el sufrimiento por el que pasó, haber dejado tantas cosas importantes en la vida por el fútbol... Es todo muy emocionante".

“Por eso quiero agradecerles a todos los clubes que me dieron laburo alguna vez en mi vida, a todos los jugadores que dirigí, que siempre dieron todo, y a veces se da y otras no”, concluyó.