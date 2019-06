La décima fecha empieza hoy con Rivadavia (L)-Defensa Argentina

Hoy dará comienzo la décima fecha del campeonato “Apertura” 2019 de fútbol que organiza la Liga Deportiva del Oeste, certamen denominado "Andrés ´Pato´ Pastorino”, que tiene en juego la Copa “Clínica IMEC”.

El partido que abrirá la jornada se disputará a las 13.30 en el estadio “El Coliseo” de Rivadavia de Lincoln, entre el local y Defensa Argentina, con arbitraje de Pablo Fernández, con Paniagua y J. Martínez como asistentes.

El resto de los encuentros se disputará mañana domingo, con estos cotejos previstos desde la hora 15.30:

Deportivo Baigorrita vs. River Plate, en la vecina localidad, con arbitraje de Joel Rivero; Sarmiento vs. Origone FC (en el estadio de Ambos Mundos) con el contralor de Julio Morales; Mariano Moreno vs. Rivadavia de Junín, siendo juez Jorge Barragán; Jorge Newbery vs. Independiente, con arbitraje de D. Funes ; y B.A.P. vs. Ambos Mundos, con el contralor del soplapitos Juan Carlos del Fueyo. Libre quedará uno de los líderes del certamen, Villa Belgrano

En inferiores

En divisiones inferiores, esta es la programación:

Hoy sábado:

Rivadavia (Lincoln) vs. Defensa Argentina: en Quinta (12.15 hs.) y Novena (15.15).

Sarmiento vs. Origone F.C.: en Décima (13.30 hs.) y Octava (14.30hs), en cancha de Ambos Mundos.

Mariano Moreno vs. Rivadavia de Junín: en Sexta (11 hs.), Décima (12.15hs), Octava (13.15) y Cuarta (14.15).

Deportivo Baigorrita vs. River Plate: en Décima (12.30 hs.), Sexta (13.30) y Cuarta (14.30).

B.A.P. vs. Ambos Mundos: en Sexta (10.30 hs.), Décima (11.45), Octava (12.45) y Cuarta (13.45).

Jorge Newbery vs. Independiente: en Sexta (11 hs.), Décima (12.15), Octava (13.15hs) y Cuarta (14.15 hs.).

Mañana domingo:

Rivadavia (Lincoln) vs. Defensa Argentina: en Sexta (12.30 horas), Décima (13.30hs), Octava (14.30hs) y Cuarta (15.45hs).

Sarmiento vs. Origone FC: en Séptima (14 horas), Pre Décima (15hs), en cancha de Ambos Mundos.

Mariano Moreno vs. Rivadavia (Junín): en Novena (10.30 horas), Séptima (11.30), Quinta (12.45) y Pre Décima (14 hs.).

Deportivo Baigorrita vs. River Plate: en Novena (12 horas), Séptima (14).

B.A.P. vs. Ambos Mundos: en Novena (10.30 hs.), Séptima (11.30), Quinta (12.45) y Pre Décima (14 hs.).

Jorge Newbery vs. Independiente: en Novena (10.30 hs.), Séptima (11.30), Quinta (12.45) y Pre Décima (14 hs.).

Libre: Villa Belgrano.