Últimas entradas para un partido histórico

Hasta minutos antes del inicio del encuentro se venderán entradas, según informaron desde la institución Verde.

Ayer fue otro día de euforia, donde los simpatizantes de Sarmiento acudieron en gran número a retirar sus tickets. Cabe recordar que los socios tendrán que tener la cuota de mayo paga y al mismo tiempo abonar un bono obligatorio de 100 pesos. El socio que abone la cuota de junio no pagará el bono y podrá llevarse una general gratis para no socio. También los no socios pueden adquirir dos entradas por 500 pesos.