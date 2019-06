"Es el partido más importante de mi carrera"

Mañana será un día histórico para Sarmiento. Desde las 17.10, el Estadio "Eva Perón" albergará a miles de almas verdes que se congregarán para tratar de cumplir un sueño, el de volver a la primera división del fútbol argentino.

Por el partido revancha, el equipo de Iván Delfino recibirá a Central Córdoba desde las 17.10 y el árbitro será Fernando Espinoza. En caso de igualdad en los noventa minutos la definición será desde los penales.

Con la mente puesta en este choque trascendental, ayer, en el ensayo de fútbol, Delfino ratificó como titulares a los mismos once que empataron en la ida por 1 a 1, con aquel gol de Nicolás Miracco. Es decir, Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Matías Garrido, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.



/LEÉ MÁS Se acelera la venta de entradas



Tras el entrenamiento de ayer, que se realizó a puertas cerradas en el "Eva Perón", el delantero Nicolás Orsini, uno de los titulares, aceptó un mano a mano con Democracia para palpitar un encuentro especial, en donde el Verde tiene la posibilidad de ganar y ascender a la Superliga.

Sobre la semana que se vivió, el "9" de Sarmiento expresó: "El objetivo que nos propusimos es ganar el partido del sábado para quedarnos con el segundo ascenso. Estamos trabajando de la mejor manera para que el sábado sea la fiesta que todos soñamos".

Añadió: "Me imagino un partido similar al de la ida, imagino también que ellos se van a meter un poco más atrás, nos van a esperar, por eso tenemos que estar atentos y sobre todo no tenemos que perder nada de lo bueno que hemos hecho hasta ahora. Es importante estar tranquilos".

"Sarmiento está para volver a primera"

En la previa al gran choque, Orsini no pudo esconder la felicidad que representa para su vida deportiva estar en esta instancia. Al respecto, dijo: "Desde lo personal estoy muy contento, he recibido en estos días muchos mensajes de amigos y familiares que quieren estar presentes. Estas son cosas que no se viven muy seguido, así que muy contento por todo. Todos en el plantel estamos bien y con muchas ganas de que llegue el sábado".

"Cuesta mucho controlar la ansiedad pero estamos haciendo un gran esfuerzo. Se nos escapó ante Arsenal y ahora no queremos que nos pase lo mismo", agregó.

Por último, recordó: "Llegué al club con el objetivo de hacer las cosas bien y de trabajar para llegar a esta instancia. Quería pelear por esto y un poco se nos fue dando. Ahora la ilusión se ha hecho muy grande y por eso todos tenemos el deseo de lograr un triunfo que también le permita a la institución seguir creciendo como hasta ahora".

"Lo que pase después del sábado no lo sabemos, el sábado es una instancia muy importante, que no nos permite mirar más allá, es a todo o nada. En lo personal es el partido más importante de mi carrera. Estoy concentrado en esto y ojalá podamos coronar esta campaña con un ascenso que es lo que todos soñamos. Por el torneo que hemos hecho no tengo dudas de que Sarmiento está para volver a primera", finalizó.

Castet: "Fue una semana muy especial"

Facundo Castet, otro de los titulares en el conjunto de Delfino, también habló ayer con Democracia al finalizar el entrenamiento. Sobre el momento que le toca vivir en el club, el defensor oriundo de Bragado dijo: "Tuvimos una semana de mucho trabajo, fue una semana muy especial, es muy lindo lo que estamos viviendo y por suerte estamos nuevamente en una instancia decisiva. Ya lo vivimos una vez, no nos fue bien pero ahora tenemos revancha".

Completó: "Desde lo personal trato de vivirlo tranquilo. Creo que después que pase todo me va a caer la ficha de todo esto, ahora siento que es algo hermoso y trato de vivirlo lo más tranquilo posible".

Sobre el choque ante Central Córdoba, dijo: "Me imagino un partido muy duro como el de allá. El que cometa un error lo va a pagar caro seguramente. Por eso tenemos que estar lo más concentrados posibles".

Por último, Castet no olvidó sus orígenes y dijo: "Mis amigos de Bragado y mi familia van a estar presentes, así que muy contento por eso también. Son como cien más o menos que han prometido venir, ya tienen las entradas así que eso también me motiva. Por eso te digo que es muy lindo lo que nos está pasando a todos".

"Ojalá que el sábado a la noche podamos festejar un triunfo y el ascenso con la familia. Ese es el deseo, pero bueno, tenemos que ir de poco, son momentos muy lindos y esperemos que todo salga bien", completó el pibe que viste la "3" del Verde.

El “Sapo” Coleoni espera por Melivilo para confirmar los 11

El plantel profesional de Central Córdoba (SdE) conducido por el entrenador Gustavo "Sapo" Coleoni sumó ayer jueves por la tarde una de las últimas prácticas en la provincia.

El plantel titular aún no fue confirmado porque el cuerpo técnico sigue esperando por el mediapunta Facundo Melivilo. El ex Chacarita Juniors sufrió un golpe en el primer partido de las semifinales ante Almagro y aún no logra reponerse al máximo de sus capacidades.

En la última práctica, Melivilo fue exigido y respondió de buena manera. Pero el tiempo sin jugar que lleva el jugador es una preocupación para Coleoni. En caso de que Melivilo no sea considera apto para jugar, el cuerpo técnico tiene dos opciones para cubrir esa posición. Una de las posibilidades es sostener en el once titular a Pablo Ortega. La otra es colocar desde el inicio a Lautaro Robles.

En resumen, de no mediar inconvenientes, el Ferroviario buscaría el ascenso con César Taborda, en el arco. La línea de cuatro defensores la ocuparán Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo y Jonathan Bay. En mitad de cancha, por derecha la duda entre Lautaro Robles o Pablo Ortega (en caso de que no llegue Melivilo, él será el titular). Santiago Gallucci será el volante tapón y por delante de él estarán Alfredo y Nahuel Luján. Marcos Sánchez será una especie de mediapunta y Javier Rossi sería el único hombre de ataque.