Ayer fue otro día de mucha euforia. La venta de entradas populares y plateas continuará hoy y mañana, de 8 a 20, en la secretaría del club, ubicada en Gandini y Necochea. Los socios, para ingresar al partido tendrán que tener la cuota de mayo paga y pagar un bono obligatorio de 100 pesos. El socio que abone la cuota de junio no abonará el bono y podrá llevarse una general gratis para no socio. También los no socios pueden adquirir dos entradas por 500 pesos.