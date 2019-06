Nueva Chicago sigue sin director técnico y el plantel aún no sabe cuándo vuelve a entrenar

El plantel de Nueva Chicago sigue sin entrenador y no volvió aún a los entrenamientos, de cara al próximo torneo de la B Nacional, debido a que Gastón Esmerado -el técnico elegido- todavía no acordó su desvinculación de Almagro, su ex club.

Según indicaron allegados al club de Mataderos, la vuelta a las prácticas -que en principio estaba programada para hoy- será el próximo lunes.

Para el lunes 10 de junio, los dirigentes de Chicago esperan tener definida la contratación de un entrenador, así el plantel comienza a trabajar con vistas al torneo de la Primera B Nacional, que arrancaría a fines de julio o comienzos de agosto.

La llegada Esmerado al club verdinegro parecía estar definida desde la semana pasada, pero el entrenador todavía no logró desvincularse de Almagro, club con el cual jugó el torneo reducido para ascender a Primera División y donde fue eliminado por Central Córdoba de Santiago del Estero.

Con respecto a las posibles incorporaciones y bajas de jugadores, en el "Torito" de Mataderos aguardarán a que asuma un nuevo DT para tomar decisiones en ese sentido.