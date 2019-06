"Nos estamos preparando para ganar"

El volante de Sarmiento, Guillermo Farré, expresó su optimismo de cara al partido de este sábado, donde el conjunto de nuestra ciudad recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero para disputar la revancha de la gran final del Torneo Reducido de la B Nacional.

De cara a un choque que será a todo o nada, donde el ganador ascenderá a la Superliga, Farré aseguró que el equipo se está preparando para ganar. No obstante, cabe recordar que en caso de terminar igualados en los noventa minutos, la definición será directamente desde el punto del penal.

El encuentro decisivo desde este sábado, arrancará a las 17.10, se jugará en el Estadio "Eva Perón" y será arbitrado por Fernando Espinoza. Ayer, en el primer ensayo de fútbol de la semana, el entrenador Iván Delfino ratificó los once titulares que el sábado pasado empataron en Santiago del Estero 1 a 1. Es decir, Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Matías Garrido, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Orsini y Nicolás Miracco.

Tras el ensayo realizado en el "Eva Perón" y a puertas cerradas, Farré palpitó la revancha, repasó el campeonato y también habló de su posible retiro.



- ¿Cómo viviste esta semana?

- Una semana muy linda, de muchas expectativas. Jugar esta clase de partidos es lo que cualquier jugador sueña o se prepone cuando comienza el año. En nuestro caso llegamos de una manera distinta, haciendo un buen campeonato y considero que es más que merecida esta oportunidad que se nos presenta. Ahora depende de nosotros hacer un buen partido para tener más posibilidades de ganar.

- ¿Cómo se hace para no pensar en lo extrafutbolístico? Para no pensar en el contexto.

- Para nosotros que estamos adentro del sistema se nos hace más fácil. Sabemos que tenemos que jugar 90 minutos y que tenemos que estar muy concentrados, abstraernos de todo lo que se genera. Quizás para los jóvenes sea distinto, pero acá funcionamos como grupo y estamos todos enfocados en el partido. La concentración es algo que se trabaja, que se puede controlar, mejorar y estamos bien para afrontar un partido que va a marcar un antes y un después. Si el marco de público es interesante quiere decir que en algún punto, dentro del campo de juego hemos hecho las cosas relativamente bien. Ahora nos toca disfrutar todo, la previa y principalmente el partido.

- ¿Se puede dormir bien por estos días?

- (Risas) Sí, la cabeza es lo que maneja todo y hay que buscar la manera de poner un freno. Si uno se pone a pensar en todo lo que puede pasar, ahí es que te puede aparecer la angustia, la ansiedad, la incertidumbre, el temor al entorno. Pero bueno, yo creo que lo mejor es mentalizarnos en lo que a nosotros nos corresponde, en el juego, en lo que cada uno tiene que hacer y principalmente en el equipo que somos. Yo veo cómo mis compañeros se brindan en cada entrenamiento y eso me deja muy tranquilo. Ahora el objetivo es descansar y hacer un buen partido el sábado.

- ¿Qué partido imaginás?

- Un partido estudiado, de mucha estrategia. Ellos van a estudiar el momento para atacarnos, para lastimarnos; y nosotros en algún punto, igual. Nosotros tenemos que ser inteligentes. Tenemos que trabajar en la rotación de la pelota, en hacer un buen partido y tratar en lo posible de abstraernos del entorno. Tenemos que atacarlos pero no quedar desprotegidos. En definitiva, tenemos que hacer el mejor partido posible, estar bien compactos y tratar de aprovechar los espacios que se nos puedan presentar.

- ¿Se define en los penales?

- Ojalá que no, nosotros nos estamos preparando para ganar. Creemos que tenemos las herramientas necesarias para hacer un buen partido y ganarlo. Estamos trabajando mucho para este partido, nos estamos preparando de la mejor manera y ojalá que podamos ganarlo en los noventa minutos. Después veremos cómo se da el partido, en principio esa es la idea. Pero bueno, es una final y para poder ascender hay que ganarla.

- ¿Qué significa para vos estar en esta final? ¿Pensás que puede ser la última?

- Cuando llegué a Junín mi objetivo fue el de tratar de lograr algo importante. No vine a ver qué pasaba, vine para trabajar y tratar de lograr algo. Por suerte estamos en otra final y ese es el producto de un trabajo en conjunto. En todo este tiempo hemos vivido muchas cosas y por ahora no me pasa por la cabeza dejar. Pero bueno, el resultado del fin de semana seguramente también influirá en la decisión que tome. Por suerte tengo el apoyo de mi familia y ellos están muy cómodos y contentos en esta ciudad. Tanto los hinchas de Sarmiento como el resto de la gente me han tratado siempre muy bien, pero bueno, se sabe que el fútbol se maneja en otros parámetros. Cuando uno pasa los 30 años el tema del retiro está ahí. A los 38 siento que estoy en un nivel como para seguir jugando pero bueno, el sistema analiza más el momento, tiene otros parámetros. Yamil (Garnier) tiene 35 y yo 38; y venimos de jugar dos finales y con esta tres. Pero bueno, a la hora de las negociaciones la edad es importante, interfiere. La verdad que en este momento no me preocupa, me siento bien y mi cabeza está en el partido del sábado. Después veremos.

- Lo último, completame la frase, Sarmiento está para…

- Para jugar los noventa minutos de la mejor manera, para tratar de hacer un buen partido y que logremos lo que todos estamos deseando.