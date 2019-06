Venció Defensa y aprovechó la caída de Sarmiento para liderar

El equipo de la categoría senior del Club Defensa Argentina superó 1 a 0 a Ciclista y aprovechó la derrota, por el mismo resultado, de Sarmiento (ante River) para pasar a encabezar el primer certamen oficial de esta divisional que es organizado por la Liga Deportiva del Oeste.

Fue por la quinta fecha del campeonato “Omar y Juan Frías”, en cuyo marco ganaron, además, Independiente, Jorge Newbery y Ambos Mundos, registrándose dos empates en el resto de los encuentros entre Origone-B.A.P. y Rivadavia de Junín ante Singlar de Ascensión.



Los resultados generales fueron estos:

Defensa 1 vs. Ciclista 0; River 1 vs. Sarmiento 0 (perdió el invicto); Jorge Newbery 2 vs. Villa Belgrano 0; B.A.P. 1 vs. Origone 1; Ambos Mundos 4 vs. Deportivo Baigorrita 3 vs. Ambos Mundos 4; Independiente 4 vs. Mariano Moreno 2; y Rivadavia de Junín 0 vs. Singlar de Ascensión 0.

Con estos resultados, lidera Defensa, invicto y con 13 puntos. Le siguen River y Sarmiento, con 12.

Por su parte, Singlar y B.A.P. tienen 9; Origone FC suma 8; Jorge Newbery, 7; Independiente, 6; Ambos Mundos y Rivadavia de Junín, 5; Mariano Moreno, 4; Deportivo Baigorrita, 3; Villa Belgrano tiene 2 puntos y cierra con una unidad el conjunto de Ciclista.

La sexta jornada

Desde la Liga Deportiva del Oeste se confirmó la programación de la sexta fecha, con este detalle:

El sábado: En el estadio “El Bosque” de Villa Belgrano jugarán, desde las 13.15, Origone FC vs. Independiente; y a partir de las 14.30, el elenco villista local enfrentará a Ambos Mundos.



El domingo, nuevamente en el campo de deportes de Villa Belgrano:

A las 10 hs., Sarmiento vs. Deportivo Baigorrita; a las 11.15, River vs. Defensa; y desde las 12.30, Ciclista ante Rivadavia de Junín.

El lunes, en el estadio “Raúl ´Vasco´ Barcelona” de Mariano Moreno, se enfrentarán en primer turno el local ante Jorge Newbery (desde las 20.30); y a partir de las 21.45, B.A.P. ante Singlar de Ascensión.