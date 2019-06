La décima fecha empieza el sábado y finaliza el domingo

Quedó confirmada la programación de la décima fecha del campeonato “Apertura” 2019 de fútbol que organiza la Liga Deportiva del Oeste, certamen denominado "Andrés ´Pato´ Pastorino”, que tiene en juego la Copa “Clínica IMEC”.

El sábado habrá un partido, jugándose el adelantado en el estadio de Rivadavia de Lincoln, entre el local y Defensa Argentina, desde las 13.30 horas.

El resto de los encuentros se disputará el domingo 9, con estos cotejos previstos desde la hora 15.30:

Deportivo Baigorrita vs. River Plate, en la vecina localidad; Sarmiento vs. Origone FC (en el estadio de Ambos Mundos); Mariano Moreno vs. Rivadavia de Junín; Jorge Newbery vs. Independiente ; y B.A.P. vs. Ambos Mundos. Libre quedará uno de los líderes del certamen, Villa Belgrano.